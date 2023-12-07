Пожар в доме

Пожар в кирпичном доме под Белгородом забрал жизнь 49-летнего мужчины

Вчера, 23 ноября, в Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров: пять — в жилых домах, один — в хозяйственной постройке. В результате одного из происшествий погиб белгородец. Подробности сообщили в региональном МЧС.