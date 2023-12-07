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Пожар в доме

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Декабрь 2023
Белгородец погиб в горящем доме
Вчера, 6 декабря, в Белгородской области случилось пять пожаров. В одном из них погиб человек. Мужчина находился в частном доме, где и случилось возгорание, сообщили в региональном МЧС.
7 декабря 2023, 08:17
Ноябрь 2023
Пожар в кирпичном доме под Белгородом забрал жизнь 49-летнего мужчины
Вчера, 23 ноября, в Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров: пять — в жилых домах, один — в хозяйственной постройке. В результате одного из происшествий погиб белгородец. Подробности сообщили в региональном МЧС.
24 ноября 2023, 08:17
В Старом Осколе ночью загорелась квартира
В региональном МЧС сообщили о пожарах в Ракитянском районе и Старом Осколе, которые произошли в ночь на 19 ноября.
19 ноября 2023, 09:20
Октябрь 2023
Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селе
Пожар произошёл в частном доме 23 октября в селе Свистовка Ровеньского района. Погибли маленькая девочка и женщина, ещё один мужчина пострадал. Подробности сообщили в региональном МЧС.
24 октября 2023, 08:01
Сентябрь 2023
Более 100 человек эвакуировали из горевшего дома в Белгородской области
Происшествие случилось в Старом Осколе — горела квартира. Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 15 пожаров, сообщили в региональном МЧС.
26 сентября 2023, 08:57
Июль 2023
В жилом доме в центре Белгорода случился пожар
По данным регионального МЧС, пострадавших в пожаре нет.
18 июля 2023, 18:15
Июнь 2023
Сокращение количества обстрелов и суд над Фуглаевым обсуждали белгородцы 27 июня
27 июня 2023, 15:30
Новые квартиры для жителей приграничья и пожар: что обсуждали белгородцы 17 июня
17 июня 2023, 16:00
Январь 2023
Следователи выяснят причину пожара в доме, в котором погибли два белгородца
После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.
17 января 2023, 16:46
Двое белгородцев погибли во время пожара в жилом доме
Их тела нашли в горевшем доме в Ивнянском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.
17 января 2023, 09:04

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