Более 100 человек эвакуировали из горевшего дома в Белгородской области

За вчерашний день, 25 сентября, на территории Белгородской области зарегистрировали 15 пожаров. В их числе — возгорание в многоквартирном доме в Старом Осколе. Пожар произошёл в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам более 100 человек.