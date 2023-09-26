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Пожар

Более 100 человек эвакуировали из горевшего дома в Белгородской области

26 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Пожар
Происшествие случилось в Старом Осколе — горела квартира. Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 15 пожаров, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За вчерашний день, 25 сентября, на территории Белгородской области зарегистрировали 15 пожаров. В их числе — возгорание в многоквартирном доме в Старом Осколе. Пожар произошёл в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам более 100 человек.

За сутки возгорания были в хозяйственной постройке, флигеле и сарае. Также горели телескопический погрузчик, автобус и гараж. Во всех случаях обошлось без пострадавших и погибших.

Кроме этого, пожарные восемь раз за сутки выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора на общей площади порядка 11 000 квадратных метров.

Напомним, что за неделю в Белгородской области произошло 82 пожара. В одном из них пострадал житель посёлка Красная Яруга. Мужчина находился в летней кухне, там и произошёл пожар. Белгородца удалось вывести из помещения.

Белгородец пострадал при пожаре в летней кухне
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#Белгородская область#Старый Оскол#Пожар#Возгорание#Эвакуация людей#Александра Склярова#Пожар в доме
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