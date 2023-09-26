Более 100 человек эвакуировали из горевшего дома в Белгородской области

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Published Сегодня, 08:57
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За вчерашний день, 25 сентября, на территории Белгородской области зарегистрировали 15 пожаров. В их числе — возгорание в многоквартирном доме в Старом Осколе. Пожар произошёл в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам более 100 человек.
За сутки возгорания были в хозяйственной постройке, флигеле и сарае. Также горели телескопический погрузчик, автобус и гараж. Во всех случаях обошлось без пострадавших и погибших.
Кроме этого, пожарные восемь раз за сутки выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора на общей площади порядка 11 000 квадратных метров.
Напомним, что за неделю в Белгородской области произошло 82 пожара. В одном из них пострадал житель посёлка Красная Яруга. Мужчина находился в летней кухне, там и произошёл пожар. Белгородца удалось вывести из помещения.