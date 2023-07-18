В жилом доме в центре Белгорода случился пожар

Чуть позже появилась и официальная информация о случившемся пожаре. Так, сообщение о возгорании в ГУ МЧС России по Белгородской области поступило в 20:25. По официальным данным, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме: на лестничной площадке второго этажа загорелась бытовая техника.