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Published Сегодня, 18:15

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В жилом доме в центре Белгорода случился пожар

18 июля 2023, 18:15
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
По данным регионального МЧС, пострадавших в пожаре нет.
Сюжет
Пожар

Сегодня, 18 июля, в восемь часов вечера очевидцы стали делиться фотографиями и видео из центра Белгорода: по улице Свято-Троицкий бульвар, на месте будущего «Белого квартала», поднимался столб дыма.

Чуть позже появилась и официальная информация о случившемся пожаре. Так, сообщение о возгорании в ГУ МЧС России по Белгородской области поступило в 20:25. По официальным данным, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме: на лестничной площадке второго этажа загорелась бытовая техника.

Известно, что пожар уже потушили, пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал "Белгород №1"
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