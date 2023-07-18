В жилом доме в центре Белгорода случился пожар

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Сегодня, 18 июля, в восемь часов вечера очевидцы стали делиться фотографиями и видео из центра Белгорода: по улице Свято-Троицкий бульвар, на месте будущего «Белого квартала», поднимался столб дыма.
Чуть позже появилась и официальная информация о случившемся пожаре. Так, сообщение о возгорании в ГУ МЧС России по Белгородской области поступило в 20:25. По официальным данным, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме: на лестничной площадке второго этажа загорелась бытовая техника.
Известно, что пожар уже потушили, пострадавших нет.