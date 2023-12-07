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Пожар

Белгородец погиб в горящем доме

7 декабря 2023, 08:17
Фото: 1MI
Пожар

Пять пожаров потушили в Белгородской области

Вчера, 6 декабря, в Белгородской области случилось пять пожаров. В одном из них погиб человек. Мужчина находился в частном доме, где и случилось возгорание, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров. Возгорания были в жилом доме, квартире, дачном доме, автомобиле и мусорном контейнере.

В результате пожара в жилом доме в селе Лаптевка Ракитянского района погиб собственник дома. Погибшему мужчине был 61 год.

Также возгорания случились в микрорайоне Журавлик СНТ «Медик» в Строителе, в микрорайоне Макаренко в Старом Осколе, в Никитовке Красногвардейского района и в селе Новенькое Ивнянского района.

Напомним, что 27 ноября при пожаре в жилом доме в Принцевке Валуйского округа погиб мужчина 1956 года рождения. Через пару дней, 30 ноября, на улице Автодорожной в Белгороде загорелся дом, в котором погиб 41-летний мужчина.

В огне в белгородском приграничье погиб мужчина
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#Белгородская область#Пожар#Ракитянский район#Погиб#Белгород#Александра Склярова#Пожар в доме
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