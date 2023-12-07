Белгородец погиб в горящем доме

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров. Возгорания были в жилом доме, квартире, дачном доме, автомобиле и мусорном контейнере.
В результате пожара в жилом доме в селе Лаптевка Ракитянского района погиб собственник дома. Погибшему мужчине был 61 год.
Также возгорания случились в микрорайоне Журавлик СНТ «Медик» в Строителе, в микрорайоне Макаренко в Старом Осколе, в Никитовке Красногвардейского района и в селе Новенькое Ивнянского района.