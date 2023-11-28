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Published Сегодня, 10:54

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ДТП

Упавшая с КамАЗа труба пробила лобовое стекло в легковушке: водитель погиб

28 ноября 2023, 10:54
Фото: 1MI
ДТП

В двух авариях с КамАЗами в Белгородской области погибли и пострадали люди

ДТП произошли 27 ноября. Есть погибший и пострадавший, они оба управляли легковушками. Уже утром 28 ноября произошла ещё одна авария — без КамАЗа, но с опрокинувшимся авто: в нём находился ребёнок, сообщили в УМВД.
Сюжет
ДТП

27 ноября произошло две аварии с участием грузовиков. Одно ДТП стало смертельным. Речь об аварии на трассе в Волоконовском районе. Там при встречном разъезде Skoda Octavia и КамАЗа с прицепом упал металлический крепёж, который придерживал полог грузовика. Труба попала прямо в лобовое стекло иномарки. 33-летний водитель легковушки погиб.

Вторая авария произошла в Ракитянском районе. На третьем километре северного подъезда к Пролетарскому столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Пострадал 50-летний водитель легковушки. По предварительным данным УМВД, авария произошла из-за того, что он не предоставил преимущество грузовику при выезде с прилегающей территории.

Ещё одно ДТП произошло утром 28 ноября в Старом Осколе. На улице Прядченко ВАЗ-2107 въехал в опору уличного освещения, машина опрокинулась. В больницу доставили пассажира «семёрки» — семилетнего мальчика. Обстоятельства аварии уточняются.

Авария в Волоконовском районе
Видео: УМВД России по Белгородской области
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