Упавшая с КамАЗа труба пробила лобовое стекло в легковушке: водитель погиб

В двух авариях с КамАЗами в Белгородской области погибли и пострадали люди

ДТП произошли 27 ноября. Есть погибший и пострадавший, они оба управляли легковушками. Уже утром 28 ноября произошла ещё одна авария — без КамАЗа, но с опрокинувшимся авто: в нём находился ребёнок, сообщили в УМВД.