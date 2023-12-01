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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Пожар

В Белгороде горел дом: есть погибший и пострадавший

1 декабря 2023, 08:24
Фото: 1MI
Пожар

При пожаре в Белгороде погиб мужчина

Происшествие случилось на улице Автодорожной. Всего в регионе накануне зарегистрировали восемь пожаров, два из них — в жилых домах, сообщили в областном МЧС.
Сюжет
МЧС

30 ноября в Белгороде загорелся дом на улице Автодорожной. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 20:39. Полностью огонь потушили в 21:29.

В результате пожара погиб 41-летний мужчина. Ещё один 39-летний горожанин пострадал.

Всего в минувший четверг в регионе зарегистрировали четыре пожара. Горели два жилых дома, зерносушилка, мусоросборная камера.

За текущую неделю уже два человека погибли в огне. Ещё одно происшествие случилось 27 ноября в Принцевке в Валуйском горокруге. В результате пожара в доме погиб 67-летний мужчина.

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