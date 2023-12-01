В Белгороде горел дом: есть погибший и пострадавший

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
30 ноября в Белгороде загорелся дом на улице Автодорожной. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 20:39. Полностью огонь потушили в 21:29.
В результате пожара погиб 41-летний мужчина. Ещё один 39-летний горожанин пострадал.
Всего в минувший четверг в регионе зарегистрировали четыре пожара. Горели два жилых дома, зерносушилка, мусоросборная камера.
За текущую неделю уже два человека погибли в огне. Ещё одно происшествие случилось 27 ноября в Принцевке в Валуйском горокруге. В результате пожара в доме погиб 67-летний мужчина.