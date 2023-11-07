Погиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойца

В этом месяце также установили мемориальную доску на фасаде Погореловской школы в Корочанском районе. Там увековечили память Алексея Ермоленко. В школе №46 Белгорода почтили память Владислава Михайличенко, а в Белгородском районе — нескольких выпускников интерната, погибших на СВО.