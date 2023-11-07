Погиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойца

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В ещё одной школе открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО белгородца. На фасаде школы в Вейделевском районе установили табличку, посвящённую Юрию Александровичу Кулиничу. 35-летний мужчина был выпускником этого образовательного учреждения.
Командир взвода «Шторм», гвардии капитан погиб 9 марта этого года. Указом президента России его посмертно наградили орденом Мужества.
В этом месяце также установили мемориальную доску на фасаде Погореловской школы в Корочанском районе. Там увековечили память Алексея Ермоленко. В школе №46 Белгорода почтили память Владислава Михайличенко, а в Белгородском районе — нескольких выпускников интерната, погибших на СВО.