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Мемориальная доска

Погиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойца

7 ноября 2023, 08:08
Фото: группа «Защитники отечества | Белгородская область»
Мемориальная доска

Мемориальную доску в честь героя СВО установили в одной из белгородских школ

Доска появилась на фасаде школы в Вейделевском районе. На торжественной церемонии открытия присутствовали близкие погибшего, администрация и учащиеся школы. Фотографии с места опубликовали в группе «Защитники отечества | Белгородская область».
Сюжет
СВО

В ещё одной школе открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО белгородца. На фасаде школы в Вейделевском районе установили табличку, посвящённую Юрию Александровичу Кулиничу. 35-летний мужчина был выпускником этого образовательного учреждения.

Командир взвода «Шторм», гвардии капитан погиб 9 марта этого года. Указом президента России его посмертно наградили орденом Мужества.

В этом месяце также установили мемориальную доску на фасаде Погореловской школы в Корочанском районе. Там увековечили память Алексея Ермоленко. В школе №46 Белгорода почтили память Владислава Михайличенко, а в Белгородском районе — нескольких выпускников интерната, погибших на СВО.

Мемориальная доскаМемориальная доска
Мемориальная доска
Фото: группа «Защитники отечества | Белгородская область»
Под Белгородом увековечили память погибших на СВО выпускников интерната
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