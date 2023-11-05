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В белгородской школе установили мемориальную доску в память о герое СВО

Погиб в прошлом году: память ещё одного героя СВО почтили в Белгороде

5 ноября 2023, 08:39
Фото: личная страница городской мэрии

В белгородской школе установили мемориальную доску в память о герое СВО

Белгородец погиб в ходе СВО в октябре прошлого года. Мемориальную доску в память о нём установили на фасаде школы, в которой он учился. Подробности сообщили в городской администрации.
Сюжет
СВО

В пятницу, 3 ноября, на фасаде школы №46 Белгорода появилась мемориальная доска в память о Владиславе Витальевиче Михайличенко. На торжественной церемонии открытия присутствовали ученики и администрация школы, близкие погибшего, а также мэр города Валентин Демидов и председатель горсовета Вадим Радченко.

Владислав Михайличенко был офицером, командовал разведывательным взводом. Погиб 23-летний белгородец при исполнении воинского долга в ходе СВО 22 октября 2022 года. За отвагу и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что в ноябре также установили мемориальную доску на фасаде Погореловской школы в Корочанском районе. Там увековечили память Алексея Ермоленко, который погиб в районе Клещиёвки под Бахмутом в январе 2023 года.

Церемония открытия мемориальной доскиЦеремония открытия мемориальной доски
Церемония открытия мемориальной доски
Фото: личная страница городской мэрии
Ещё одну мемориальную доску открыли в честь погибшего в СВО белгородца
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#Мемориальная доска#Герой#Белгород#Погибший#СВО#Валентин Демидов#Александра Склярова
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