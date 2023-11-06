Семьям белгородских участников СВО отказали в просьбе о погашении долгов по алиментам

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Администрации муниципалитетов с 18 сентября по 1 ноября провели повторный подомовой обход семей участников СВО. От семей поступило 2832 просьбы об оказании помощи. 1561 просьбу власти выполнили, в 345 случаях пришлось отказать. Многие просьбы касались погашения алиментов.
Вопросы по выплате алиментов и кредитов — это просьбы, в которых мы вынуждены будем отказать.
Вячеслав Гладков
По словам главы региона, решить проблему с долгами по алиментам позволяет доход военнослужащего: «100 тыс. рублей — единовременная выплата со стороны области, 195 тыс. рублей — единовременная выплата со стороны федерального центра. Затем средняя зарплата — порядка 200 тыс. рублей. Произвести выплату погашения на содержание ребёнка — это та проблема, которая решается за счёт текущей финансовой ситуации в каждой семье. Главы, вопрос выплат алиментов нужно взять на личный контроль — встречаться, объяснять. Да, есть индивидуальные случаи, тогда давайте искать решения».