Семьям белгородских участников СВО отказали в просьбе о погашении долгов по алиментам

По словам главы региона, решить проблему с долгами по алиментам позволяет доход военнослужащего: «100 тыс. рублей — единовременная выплата со стороны области, 195 тыс. рублей — единовременная выплата со стороны федерального центра. Затем средняя зарплата — порядка 200 тыс. рублей. Произвести выплату погашения на содержание ребёнка — это та проблема, которая решается за счёт текущей финансовой ситуации в каждой семье. Главы, вопрос выплат алиментов нужно взять на личный контроль — встречаться, объяснять. Да, есть индивидуальные случаи, тогда давайте искать решения».