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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Семьям белгородских участников СВО отказали в просьбе о погашении долгов по алиментам

Семьям белгородских участников СВО отказали в просьбе о погашении долгов по алиментам

6 ноября 2023, 17:03
Фото: 1MI
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, долги можно погасить за счёт доходов военнослужащего.

Администрации муниципалитетов с 18 сентября по 1 ноября провели повторный подомовой обход семей участников СВО. От семей поступило 2832 просьбы об оказании помощи. 1561 просьбу власти выполнили, в 345 случаях пришлось отказать. Многие просьбы касались погашения алиментов.

Вопросы по выплате алиментов и кредитов — это просьбы, в которых мы вынуждены будем отказать.
Вячеслав Гладков

По словам главы региона, решить проблему с долгами по алиментам позволяет доход военнослужащего: «100 тыс. рублей — единовременная выплата со стороны области, 195 тыс. рублей — единовременная выплата со стороны федерального центра. Затем средняя зарплата — порядка 200 тыс. рублей. Произвести выплату погашения на содержание ребёнка — это та проблема, которая решается за счёт текущей финансовой ситуации в каждой семье. Главы, вопрос выплат алиментов нужно взять на личный контроль — встречаться, объяснять. Да, есть индивидуальные случаи, тогда давайте искать решения».

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#Белгородская область#Кредит#Алименты#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Семьи
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