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Судебные приставы забрали машину воюющего в СВО белгородца за долги

Забрали машину за долги: судебные приставы изъяли имущество воюющего в СВО белгородца

6 ноября 2023, 08:54
Фото: 1MI

Судебные приставы забрали машину воюющего в СВО белгородца за долги

На заседании правительства области обсудили вопросы помощи семьям белгородских служащих в зоне СВО. Вячеслав Гладков рассказал о случае с арестом имущества и потребовал от глав муниципалитетов держать вопросы о долгах по кредитам этой категории граждан на личном контроле.

Вопросы по кредитам должны стоять на контроле у глав администрация на местах. Был случай, когда судебные приставы изъяли за долги автомобиль у семьи, в которой муж воюет в СВО.

«И семья осталась без машины, без возможности возить детей в школу, в учреждения дополнительного образования. Но мы получили обращение на один из прямых эфиров, отреагировали, и автомобиль на сегодняшний день вернули семьи. Если напрямую с приставами вопрос решить не получается — через управление общественной безопасности правительства области, или докладывайте мне лично».

Вячеслав Гладков

В Белгородской области завершили повторный подомовой обход семей воюющих в СВО и собрали просьбы о помощи. Больше половины из них уже выполнили, более 900 находятся в процессе рассмотрения и исполнения. В отдельных просьбах приходится отказывать. В каких именно — читайте в материале Бел.Ру.

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#Евгений Грицков#Судебные приставы#Автомобиль#Долги#Помощь#Кредиты#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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