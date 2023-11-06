Забрали машину за долги: судебные приставы изъяли имущество воюющего в СВО белгородца

«И семья осталась без машины, без возможности возить детей в школу, в учреждения дополнительного образования. Но мы получили обращение на один из прямых эфиров, отреагировали, и автомобиль на сегодняшний день вернули семьи. Если напрямую с приставами вопрос решить не получается — через управление общественной безопасности правительства области, или докладывайте мне лично».