Забрали машину за долги: судебные приставы изъяли имущество воюющего в СВО белгородца

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Вопросы по кредитам должны стоять на контроле у глав администрация на местах. Был случай, когда судебные приставы изъяли за долги автомобиль у семьи, в которой муж воюет в СВО.
«И семья осталась без машины, без возможности возить детей в школу, в учреждения дополнительного образования. Но мы получили обращение на один из прямых эфиров, отреагировали, и автомобиль на сегодняшний день вернули семьи. Если напрямую с приставами вопрос решить не получается — через управление общественной безопасности правительства области, или докладывайте мне лично».
Вячеслав Гладков
В Белгородской области завершили повторный подомовой обход семей воюющих в СВО и собрали просьбы о помощи. Больше половины из них уже выполнили, более 900 находятся в процессе рассмотрения и исполнения. В отдельных просьбах приходится отказывать. В каких именно — читайте в материале Бел.Ру.