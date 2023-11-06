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Под Белгородом увековечили память погибших на СВО выпускников интерната

Под Белгородом увековечили память погибших на СВО выпускников интерната

6 ноября 2023, 18:52
Фото: 1MI
В Центре подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» установили памятные таблички с именами погибших, сообщает ГТРК «Белгород».

В Белгородском районе на территории Центра «Расправь крылья» увековечили память погибших на СВО выпускников интерната. На территории учреждения заложили Аллею Памяти — высадили ели и установили памятные таблички с именами погибших. Кроме того, в Центре создали музей.

Напомним, что 3 ноября на фасаде школы №46 областного центра установили мемориальную доску в память ещё одного героя. 23-летний белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО 22 октября 2022 года. Его также посмертно наградили орденом Мужества.

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#Белгородская область#Белгород#Алина Харина#Мемориал#Погибший#Аллея памяти
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