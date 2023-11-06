Под Белгородом увековечили память погибших на СВО выпускников интерната

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
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Updated Сегодня, 18:54
В Белгородском районе на территории Центра «Расправь крылья» увековечили память погибших на СВО выпускников интерната. На территории учреждения заложили Аллею Памяти — высадили ели и установили памятные таблички с именами погибших. Кроме того, в Центре создали музей.
Напомним, что 3 ноября на фасаде школы №46 областного центра установили мемориальную доску в память ещё одного героя. 23-летний белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО 22 октября 2022 года. Его также посмертно наградили орденом Мужества.