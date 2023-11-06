Никто не помогает: мать участника СВО попросила квартиру в Белгороде для сдачи в наём

В Белгородской области провели подомовой обход семей служащих в СВО. Всего планировалось посетить 6911 адресов. В какой-то помощи власти районов вынуждены были отказать из-за высоких затрат.



Вячеслав Гладков рассказал историю женщины, которая ждала его в шесть часов и пожаловалась, что её сын воюет, а ей никто не помогает. Её пожеланием была квартира в Белгороде. По словам губернатора, он сразу связался с главой района. Оказалось, что жильё у семьи есть — и не одно, в том числе в Курской области. А квартира в областном центре женщине нужна для сдачи в аренду.