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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Мать воюющего в СВО попросила у Гладкова квартиру в Белгороде для сдачи в аренду

Никто не помогает: мать участника СВО попросила квартиру в Белгороде для сдачи в наём

6 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI

Мать воюющего в СВО попросила у Гладкова квартиру в Белгороде для сдачи в аренду

На заседании правительства Белгородской области обсудили помощь семьям служащих в зоне СВО. Вячеслав Гладков рассказал историю о женщине, которая просила для семьи уже четвёртое жильё — квартиру в Белгороде, чтобы после сдавать её в аренду. Женщина оказалась служащей бюджетной сферы региона.
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СВО

В Белгородской области провели подомовой обход семей служащих в СВО. Всего планировалось посетить 6911 адресов. В какой-то помощи власти районов вынуждены были отказать из-за высоких затрат.

Вячеслав Гладков рассказал историю женщины, которая ждала его в шесть часов и пожаловалась, что её сын воюет, а ей никто не помогает. Её пожеланием была квартира в Белгороде. По словам губернатора, он сразу связался с главой района. Оказалось, что жильё у семьи есть — и не одно, в том числе в Курской области. А квартира в областном центре женщине нужна для сдачи в аренду.

Мать военного оказалась служащей бюджетной сферы. Ей пояснили, что есть возможность купить жильё с помощью льготной ипотеки. Гладков потребовал от администраций на местах не отказывать в помощи, а разъяснять, что могут сделать местные власти, если требования завышены.

В Белгородской области почти завершился подомовой обход семей мобилизованных
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#Евгений Грицков#Белгород#СВО#Помощь семьям#Жалобы губернатора
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