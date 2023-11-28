В огне в белгородском приграничье погиб мужчина

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
27 ноября в Принцевке Валуйского горокруга погиб мужчина 1956 года рождения. Трагедия произошла в результате пожара в жилом доме.
Всего накануне зарегистрировали шесть происшествий с огнём в регионе. Горели два жилых дома, хозпостройка, баня, пристройка к коровнику, ангар. Помимо этого, дважды сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий аварий.
На минувшей неделе при пожаре погиб 49-летний мужчина. Происшествие случилось в селе Хохлово Белгородского района. Неделей ранее в огне пострадали четыре человека, один из них — ребёнок.