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Пожар

В огне в белгородском приграничье погиб мужчина

28 ноября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Пожар

Мужчина погиб при пожаре в Валуйском горокруге

Происшествие случилось в Принцевке. Помимо этого, пожары накануне были в бане, ангаре, хозпостройке, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сюжет
МЧС

27 ноября в Принцевке Валуйского горокруга погиб мужчина 1956 года рождения. Трагедия произошла в результате пожара в жилом доме.

Всего накануне зарегистрировали шесть происшествий с огнём в регионе. Горели два жилых дома, хозпостройка, баня, пристройка к коровнику, ангар. Помимо этого, дважды сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий аварий.

На минувшей неделе при пожаре погиб 49-летний мужчина. Происшествие случилось в селе Хохлово Белгородского района. Неделей ранее в огне пострадали четыре человека, один из них — ребёнок.

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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Гибель#Инна Рогова#Белгород#Валуйский горокруг
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