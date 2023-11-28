В огне в белгородском приграничье погиб мужчина

Всего накануне зарегистрировали шесть происшествий с огнём в регионе. Горели два жилых дома, хозпостройка, баня, пристройка к коровнику, ангар. Помимо этого, дважды сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий аварий.