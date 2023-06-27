Сокращение количества обстрелов и суд над Фуглаевым обсуждали белгородцы 27 июня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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26 июня под огонь ВСУ попал только Шебекинский округ — населённые пункты Терезовка и Новая Таволжанка. Всего за день зафиксировали семь прилётов.
В ходе обстрелов обошлось без пострадавших и повреждений.
В ночь на 17 июня в доме на Свято-Троицком бульваре произошёл пожар. Горел декоративный купол здания. В результате пожара никто не пострадал.
Сегодня Бел.Ру в МЧС сообщили, что пожар в ЖК произошёл из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В Октябрьском районном суде продолжают рассматривать дело бизнесмена Сергея Фуглаева. Сегодня, 27 июня, обвинение попросило для него шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК.
Напомним, что Фуглаева обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой и хищении государственных средств.