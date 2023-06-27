Прокурор запросил для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Обвинение попросило для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Бизнесмена обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств.
Ранее Фуглаев признал свою вину, по словам адвоката, он погасил причинённый ущерб. Вынести и огласить приговор суд должен уже в июле.
Бел.Ру подробно следит за ходом процесса, все детали можно узнать из наших публикаций.