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Прокурор запросил для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима

27 июня 2023, 12:55
Фото: Bel.ru
суд над Сергеем Фуглаевым
27 июня в Октябрьском районном суде Белгорода продолжается рассмотрение дела белгородского бизнесмена и бывшего депутата горсовета.
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Суд

Обвинение попросило для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Бизнесмена обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств.

Ранее Фуглаев признал свою вину, по словам адвоката, он погасил причинённый ущерб. Вынести и огласить приговор суд должен уже в июле.

Бел.Ру подробно следит за ходом процесса, все детали можно узнать из наших публикаций.

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