Прокурор запросил для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима

Обвинение попросило для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Бизнесмена обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств.