«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую

— Могу сказать честно, — ответил бизнесмен, не дослушав прокурора. — Ответить сам себе на этот вопрос не могу. Я ошибся. Я допустил роковую ошибку. Всего хватало, всё было. Я до сих пор каждый день встаю и пытаюсь ответить на этот вопрос: зачем я это совершил? К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Всего было достаточно, всего хватало, на предприятии были деньги. Всё было в порядке. Были кредиты на предприятии, были договоренности с банками. Успешно шла деятельность, занимался общественной деятельностью. Почему я это совершил? Я не могу ответить, к большому сожалению, честно на этот вопрос. Я ошибся.