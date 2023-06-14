«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Октябрьский райсуд продолжает рассматривать дело белгородского бизнесмена Сергея Фуглаева. Спустя месяц зачитывания обвинений пришло время допроса и дачи показаний самим Фуглаевым. Последний, как и ранее, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Вину я признаю в полном объёме. Я искренне раскаиваюсь. В течение многих лет я вместе со своим братом, Анатолием Фуглаевым, осуществлял предпринимательскую деятельность. У каждого из нас были свои направления: я контролировал блок компании, связанный с недвижимостью.
Сергей Фуглаев
По словам обвиняемого, ему подчинялись менеджеры Шарапова, Акиньшина, Трухачёва и другие: ранее некоторые из них выступали свидетелями по делу. Также Фуглаев контролировал деятельность ООО «Добрыня». Что касается строительных работ, ценами на которые и манипулировал бизнесмен, то занимались ими другие компании: «Строй Город», «Строй Сервис», «Строй Инвест» и так далее. Руководили ими сторонние люди, подчинявшиеся всё же в итоге бизнесмену.
Высказался Фуглаев и об ИП Валентине Фуглаевой. Бизнесмен подтвердил, что в 2013 году его мать серьёзно заболела, из-за чего женщина не могла заниматься привычной деятельностью. Тогда Сергей и Анатолий Фуглаевы решили использовать компанию и расчётный счёт Валентины Фуглаевой как «общую точку прибыли» — на неё бизнесмены переводили деньги.
Все решения о стоимости объектов принимались мной. Акиньшина должна была только доводить их до исполнителя. Подтверждаю, что я принял решение дать правдивые показания, тем самым загладить вред, причинённый государству. Я безгранично сожалею, что совершил эту роковую ошибку, в которой я искренне раскаиваюсь. Простите меня.
Сергей Фуглаев
Таким образом, Фуглаев признал, что завышал в документах стоимость и объёмы работ на строящихся объектах, из-за чего на счёт ИП Фуглаевой удалось возместить крупные суммы НДС. Чтобы изготовить соответствующие акты, бизнесмен давал указания «неосведомлённым сотрудникам», в том числе Акиньшиной. Подробнее о женщине и о её показаниях в зале суда можно узнать в нашем отдельном материале.
Затем у представителя прокуратуры возникли к Фуглаеву вопросы. Несмотря на то, что, по словам бизнесмена, о своих махинациях с НДС он никому не сообщал, прокурор подчеркнул, что Фуглаева обвиняют именно в совершении преступления в составе группы.
— Акиньшина осознавала, что совершает преступление? Понимала, что происходит незаконное возмещение НДС? — поинтересовался обвинитель.
— Мне сложно сказать, — после очень короткой заминки ответил Фуглаев. Здесь и далее на протяжении всего диалога бизнесмен переглядывался и подавал сигналы своему адвокату. Последняя же либо кивала, либо морщилась, либо пыталась своему подзащитному что-то нашептать. — Я её в известность не ставил. Она, может, и догадывалась, но она не была осведомлена. Она просто передавала подписанные бумаги, следила за исполнением приказов.
— Давайте так, — продолжил представитель прокуратуры. — У вас какое образование?
— Высшее. Экономическое.
— А у Акиньшиной?
— Высшее, бухгалтерское.
— Она устраивала вас как работник? Морально-волевые её, профессиональные качества? — задавал вопросы обвинитель.
— Да. На той должности, где она работала, она следила за исполнений указаний.
— Соответственно, она, исходя из уровня знаний, догадывалась, что совершается что-то не то?
— Не обязательно, — отрезал Фуглаев.
— Она вам какие-то вопросы задавала, по типу: это делать нельзя, это незаконно, это неправильно? Вот такого плана?
— Нет, таких вопросов она не задавала.
Отметим следующее: на одном из прошлых заседаний Акиньшина заявила, что «обратила внимание Сергея Ивановича, что документы содержат недостоверные данные и что возмещать НДС на основании нереальных расходов нельзя».
Прокурор продолжал допрос Фуглаева. Он отметил, что Акиньшина в ходе судебного заседания признала, что совершала преступления совместно с бизнесменом. Как парировал Фуглаев, женщина была «передаточным звеном».
Её вина заключается, я считаю, в том, что она, наверное, понимала, что делает. Скажем так: посвящать именно во все эти нюансы — я не посвящал. Молчать она молчала, но я думаю, что она понимала.
Сергей Фуглаев
Представитель прокуратуры поинтересовался, смог ли Фуглаев совершить преступление без помощи Акиньшиной? Обвинитель подчеркнул, что речь идёт о ней как о бухгалтере, роль которого могла выполнять и «Иванова, Петрова, Сидорова».
— Я бы не смог. У меня нет образования, — ответил Фуглаев, после чего ещё раз заявил, что все указания давал именно он и всё делалось с его ведома. Брат его, Анатолий Фуглаев, также, по словам обвиняемого, осведомлён в движении денег не был.
В конце концов представитель прокуратуры поинтересовался, когда и почему у Фуглаева возник умысел обмануть налоговую. Бизнесмен ответил, что произошло это в 2014 году. Далее произошёл интересный диалог:
— А почему возник? — поинтересовался представитель прокуратуры.
— Ошибся. Запутался, — после небольшого раздумья ответил Фуглаев.
— Недостаток денег у предприятия был? Что вас сподвигло?
— Знаете, если честно сказать…
— Нет, если не можете честно, то…
— Могу сказать честно, — ответил бизнесмен, не дослушав прокурора. — Ответить сам себе на этот вопрос не могу. Я ошибся. Я допустил роковую ошибку. Всего хватало, всё было. Я до сих пор каждый день встаю и пытаюсь ответить на этот вопрос: зачем я это совершил? К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Всего было достаточно, всего хватало, на предприятии были деньги. Всё было в порядке. Были кредиты на предприятии, были договоренности с банками. Успешно шла деятельность, занимался общественной деятельностью. Почему я это совершил? Я не могу ответить, к большому сожалению, честно на этот вопрос. Я ошибся.
Рассматривать последствия ошибки Фуглаева суд продолжит через неделю. Обе стороны уже успели высказаться: судья предупредила, что пора начинать готовиться к прениям. Кроме того, должны появиться новые свидетели: Бел.Ру продолжит следить за ходом дела.