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Фуглаевы продают офисный центр напротив памятного камня о сожжённых белгородцах

27 июня 2023, 11:10
Вечный огонь, архивное фото
Объявление о продаже офисного центра появилось на сайте «Авито». Разместило его лицо, подписанное как ООО «Паритет». Компания с таким названием принадлежит Фуглаевым.

Офисный центр площадью 7,4 тыс. кв. м продают за 437 млн рублей. В нём четыре этажа, кабинетная планировка, есть лифт. Расположено здание по адресу Корочанская ул., 85А. Прямо напротив стоит памятник белгородцам, сожжённым немцами.

Согласно данным справочно-аналитической системы «Интерфакса», компания «Паритет» зарегистрирована в Санкт-Петербурге на улице Автовской. В собственности у компании помещение в Белгороде — на улице Константина Заслонова.

«Паритет» делят пополам Юлия Алексеева и Екатерина Фуглаева. Доли их владения составляют по 50%, причём половину компании Сергей Фуглаев передал Алексеевой в 2020 году.

Месяц назад губернатор Вячеслав Гладков посетовал на то, что семья Фуглаевых не хочет отдавать городу участок на месте бывшего камышитового завода в областном центре, где хотят обустроить мемориальный парк. Глава региона даже поинтересовался — «за кого воевали предки этих людей?»

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