Фуглаевы продают офисный центр напротив памятного камня о сожжённых белгородцах

Месяц назад губернатор Вячеслав Гладков посетовал на то, что семья Фуглаевых не хочет отдавать городу участок на месте бывшего камышитового завода в областном центре, где хотят обустроить мемориальный парк. Глава региона даже поинтересовался — «за кого воевали предки этих людей?»