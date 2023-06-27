Фуглаевы продают офисный центр напротив памятного камня о сожжённых белгородцах

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Офисный центр площадью 7,4 тыс. кв. м продают за 437 млн рублей. В нём четыре этажа, кабинетная планировка, есть лифт. Расположено здание по адресу Корочанская ул., 85А. Прямо напротив стоит памятник белгородцам, сожжённым немцами.
Согласно данным справочно-аналитической системы «Интерфакса», компания «Паритет» зарегистрирована в Санкт-Петербурге на улице Автовской. В собственности у компании помещение в Белгороде — на улице Константина Заслонова.
«Паритет» делят пополам Юлия Алексеева и Екатерина Фуглаева. Доли их владения составляют по 50%, причём половину компании Сергей Фуглаев передал Алексеевой в 2020 году.
Месяц назад губернатор Вячеслав Гладков посетовал на то, что семья Фуглаевых не хочет отдавать городу участок на месте бывшего камышитового завода в областном центре, где хотят обустроить мемориальный парк. Глава региона даже поинтересовался — «за кого воевали предки этих людей?»