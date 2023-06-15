«Эти деньги он тратил на нас». Паралимпиец — об обвиняемом в мошенничестве Фуглаеве

Спортсмен добавил, что это была не просто «душевная встреча». Позже они с Фуглаевым встретились ещё раз и обсудили развитие паралимпийского спорта в регионе. Соответствующая федерация существовала и до этого, но руководили ей, по мнению Кожемякина, «жулики и шарлатаны», и «бог им судья». Фуглаев же паралимпийца выслушал, поддержал, а затем и решился возглавить новую федерацию паралимпийцев региона.