«Эти деньги он тратил на нас». Паралимпиец — об обвиняемом в мошенничестве Фуглаеве

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В зал суда Андрея Кожемякина прибыл на инвалидной коляске — ходить мужчина не может после травмы. Но, несмотря на это, Кожемякин — чемпион мира по пулевой стрельбе, 27-кратный чемпион России, а в 2021 году он был участником паралимпиады в Токио. Как признался спортсмен, последнее случилось благодаря поддержке Сергея Фуглаева. Да и в принципе, по словам Кожемякина, большинство его титулов он получил «благодаря замечательному человеку — Сергею Ивановичу Фуглаеву».
С бизнесменом Кожемякин познакомился в 2016 году. Это был, как рассказал Кожемякин, «невесёлый год» для местных спортсменов-паралимпийцев, которых тогда отстранили от участия в олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Проведённые аналогичные игры в России были «не тем».
Мы вместе с нашими спортсменами стали победителями этих альтернативных игр. Честно говоря, когда возвращались домой, настроение было очень плохое. Хотелось завязывать со спортом — никаких перспектив не видели. И позвонили тогда нам из Белгорода, сказали, что хотят нас встретить, в том числе Сергей Фуглаев. И это, наверное, судьбоносный момент в моей жизни. Тогда собралась половина Белгорода, и Сергей Иванович, и это была такая поддержка… Планы завязывать со спортом резко изменились.
Андрей Кожемякин
Спортсмен добавил, что это была не просто «душевная встреча». Позже они с Фуглаевым встретились ещё раз и обсудили развитие паралимпийского спорта в регионе. Соответствующая федерация существовала и до этого, но руководили ей, по мнению Кожемякина, «жулики и шарлатаны», и «бог им судья». Фуглаев же паралимпийца выслушал, поддержал, а затем и решился возглавить новую федерацию паралимпийцев региона.
Люди с инвалидностью держались за последнюю соломинку и приходили в эту федерацию. И получали будущее, сейчас они являются действующими спортсменами. Они передают огромный привет и слова благодарности замечательному человеку Сергею Ивановичу…
Андрей Кожемякин
Далее судья попросила переключиться с рассказа о федерации на рассказ о личности Фуглаева. Тогда спортсмен добавил, что в своей деятельности по помощи инвалидам бизнесмен выходил «далеко за рамки бюджета».
Я передвигаюсь на инвалидной коляске, стреляю из нормального оружия. Цена этих вещей очень большая. К сожалению, государство пока не предоставляет нам такие возможности — а Сергей Иванович нам бескорыстно помогал. В 2019 году Министерство спорта не нашло средств, чтобы отправить нас на отборочный тур в Германию: средства требовались большие, у нас их не было. Я прямо позвонил Сергею Ивановичу и сказал: «Выручай». Не прошло часа — деньги у нас уже были. Мы поехали в Германию, стали победителем турнира, прошли отбор и завоевали путёвки в Токио. И мы поехали туда — это была наша мечта, после 2016 года.
Андрей Кожемякин
Без Фуглаева Кожемякину и спортсменам стало тяжело — на момент его ареста они «остались у разбитого корыта». На этих словах присутствующие в зале родственники бизнесмена начали плакать. Судья же, подперев подбородок, с интересом наблюдала за происходящим.
Скажу одно: чтобы помогать всем нам, паралимпийцам, Фуглаев находил деньги на реабилитацию. Благодаря Сергею Ивановичу осталась жива девочка: без него не знаю, что случилось бы. Я понимаю, что за дело, денежные средства… Но эти денежные средства он тратил на нас. Это судьбоносный человек в моей жизни.
Андрей Кожемякин
Завершая свой монолог, спортсмен добавил, что Фуглаев был бы полезен и в условиях СВО — финансовой поддержкой и организацией помощи. Стоит отметить, что в ожидании заседания бизнесмен действительно просил близких и дальше передавать через остатки его фонда вещи пострадавшим от обстрелов шебекинцам, повторяя, что делать это нужно «по зову души и сердца».
Сергей Иванович, спасибо за всё, дорогой. Люблю, ценю, уважаю. И требую смягчения приговора. Это добрый человек с большим сердцем.
Андрей Кожемякин
Судья, выслушав рассказ паралимпийца, заявила, что «прекрасно всё это понимает», но они «собрались здесь в рамках уголовного дела». А у представителя прокуратуры возникли вопросы. Так, обвинитель поинтересовался — кто занимался ведением бухгалтерского учёта федерации? Кожемякин признался, что он не знает, так как всё время был лишь простым спортсменом.
Суд над белгородским бизнесменом Сергеем Фуглаевым по делу о мошенничестве медленно, но верно близится к завершению. Вчера представитель прокуратуры также допросил самого Фуглаева: тот вину свою признал, но так и не смог ответить, зачем решил украсть у государства деньги.