Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев признал свою вину

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сегодня в зале суда Сергей Фуглаев признал свою вину и попросил прощения. Дело бизнесмена начали рассматривать в Октябрьском райсуде: напомним, что Фуглаева обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой и краже средств у государства.
Я полностью признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь. Не было и минуты, чтобы я об этом не жалел. Я прошу прощения. Простите меня, пожалуйста.
Сергей Фуглаев
Мнение подсудимого поддержала сторона защиты. По словам адвоката, бизнесмен уже погасил ущерб и искупил свою вину.
Обвинение представитель прокуратуры зачитывал более получаса: Фуглаеву инкриминируют нарушение закона по ч.4 ст.159 УК РФ.
Суд проложит рассматривать дело в дальнейшем.