Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев признал свою вину

Сегодня в зале суда Сергей Фуглаев признал свою вину и попросил прощения. Дело бизнесмена начали рассматривать в Октябрьском райсуде: напомним, что Фуглаева обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой и краже средств у государства.