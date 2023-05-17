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Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев признал свою вину

17 мая 2023, 09:40
Фото: Bel.ru
Октябрьский райсуд Белгорода начал рассматривать дело обвиняемого в хищении денег у государства Сергея Фуглаева.

Сегодня в зале суда Сергей Фуглаев признал свою вину и попросил прощения. Дело бизнесмена начали рассматривать в Октябрьском райсуде: напомним, что Фуглаева обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой и краже средств у государства.

Я полностью признаю свою вину. Я искренне раскаиваюсь. Не было и минуты, чтобы я об этом не жалел. Я прошу прощения. Простите меня, пожалуйста.
Сергей Фуглаев 

Мнение подсудимого поддержала сторона защиты. По словам адвоката, бизнесмен уже погасил ущерб и искупил свою вину.

Обвинение представитель прокуратуры зачитывал более получаса: Фуглаеву инкриминируют нарушение закона по ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд проложит рассматривать дело в дальнейшем. 

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#Артем Черненко#Мошенничество#Бизнесмен#Добрыня#Общество#Эксклюзив#Суд#Белгородская область#Сергей Фуглаев
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