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Семейный бизнес: Сергей Фуглаев требует с «Добрыни» 62 млн рублей в судебном порядке

9 марта 2023, 11:55
Фото: 1MI

Обвиняемый в мошенничестве Фуглаев требует с «Добрыни» 62 млн рублей

Находящийся под стражей белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев подал в суд несколько исковых заявлений к ООО «ТПК „Добрыня“». Отметим, что половиной компании владеет жена Фуглаева, Юлия Алексеева.

Сергей Фуглаев, некогда первое лицо УК «Добрыня», подал к торгово-промышленной компании «Добрыня» два иска в суд. В обоих случаях поводом стало «неисполнение или ненадлежащем исполнение обязательств по договорам займа и кредита».

По одному иску Фуглаев требует с фирмы 22 млн рублей, по второму — 40 млн рублей. Кроме того, к каждому исковому заявлению бизнесмен приложил ходатайство о рассрочке уплаты госпошлины — якобы сейчас он находится в тяжёлом финансовом положении, из-за чего не может выплатить всю сумму пошлины сразу.

На данный момент ходатайство по одному из исковых заявлений оставлено без движения: суду Фуглаев не предоставил доказательств своего непростого положения, будь то подтверждённый налоговой перечень счетов или справка из банка об отсутствии требуемой суммы. Исправить ситуацию Фуглаеву нужно до 3 апреля.

На данный момент половина ТПК «Добрыни» принадлежит жене Сергея Фуглаева Юлии Алексеевой. Второй половиной владеет Людмила Фуглаева.

ТПК «Добрыня» работает в Белгороде с 2017 года и занимается оптовой торговлей алкогольными напитками. Руководитель — Евгений Савранский. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 690 тыс. рублей.

Сергей Фуглаев до сих пор находится под стражей. Его обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, он в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи. Подробнее о том, какие схемы «проворачивал» Фуглаев со своим братом Анатолием — в аналитическом материале «Бел.Ру».

Какие мошеннические схемы проворачивал бизнесмен Анатолий Фуглаев
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#Артем Черненко#Экономика#Добрыня#Белгородский бизнес#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей Фуглаев#Анатолий Фуглаев
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