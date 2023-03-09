Семейный бизнес: Сергей Фуглаев требует с «Добрыни» 62 млн рублей в судебном порядке

Сергей Фуглаев до сих пор находится под стражей. Его обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, он в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи. Подробнее о том, какие схемы «проворачивал» Фуглаев со своим братом Анатолием — в аналитическом материале «Бел.Ру».