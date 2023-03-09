Семейный бизнес: Сергей Фуглаев требует с «Добрыни» 62 млн рублей в судебном порядке

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Сергей Фуглаев, некогда первое лицо УК «Добрыня», подал к торгово-промышленной компании «Добрыня» два иска в суд. В обоих случаях поводом стало «неисполнение или ненадлежащем исполнение обязательств по договорам займа и кредита».
По одному иску Фуглаев требует с фирмы 22 млн рублей, по второму — 40 млн рублей. Кроме того, к каждому исковому заявлению бизнесмен приложил ходатайство о рассрочке уплаты госпошлины — якобы сейчас он находится в тяжёлом финансовом положении, из-за чего не может выплатить всю сумму пошлины сразу.
На данный момент ходатайство по одному из исковых заявлений оставлено без движения: суду Фуглаев не предоставил доказательств своего непростого положения, будь то подтверждённый налоговой перечень счетов или справка из банка об отсутствии требуемой суммы. Исправить ситуацию Фуглаеву нужно до 3 апреля.
На данный момент половина ТПК «Добрыни» принадлежит жене Сергея Фуглаева Юлии Алексеевой. Второй половиной владеет Людмила Фуглаева.
ТПК «Добрыня» работает в Белгороде с 2017 года и занимается оптовой торговлей алкогольными напитками. Руководитель — Евгений Савранский. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 690 тыс. рублей.
Сергей Фуглаев до сих пор находится под стражей. Его обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, он в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи. Подробнее о том, какие схемы «проворачивал» Фуглаев со своим братом Анатолием — в аналитическом материале «Бел.Ру».