Причину пожара в элитном доме в Белгороде назвали в МЧС

На установление окончательной причины даётся десять дней. Сегодня этот срок как раз истёк: как Бел.Ру сообщили в пресс-службе МЧС, причина пожара на Свято-Троицком бульваре — «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования».