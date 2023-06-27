Причину пожара в элитном доме в Белгороде назвали в МЧС

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
На установление окончательной причины даётся десять дней. Сегодня этот срок как раз истёк: как Бел.Ру сообщили в пресс-службе МЧС, причина пожара на Свято-Троицком бульваре — «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования».
Отметим, что вчера, по словам мэра Валентина Демидова, причину всё ещё устанавливали. По предварительным данным считалось, что возгорание произошло из-за внутренней проблемы с электропроводкой. Следов внешнего воздействия обнаружено не было.
Пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. В результате пожара никто не пострадал, пострадал лишь купол здания. Восстанавливать его начнут в начале июля.