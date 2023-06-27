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Причину пожара в элитном доме в Белгороде назвали в МЧС

27 июня 2023, 07:24
Фото: Bel.ru
17 июня в центре Белгорода случился пожар: горела крыша дома на Свято-Троицком бульваре. Спустя десять дней, по истечению всех проверок, в пресс-службе ГУ МЧС по региону Бел.Ру назвали причину возгорания.

На установление окончательной причины даётся десять дней. Сегодня этот срок как раз истёк: как Бел.Ру сообщили в пресс-службе МЧС, причина пожара на Свято-Троицком бульваре — «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования».

Отметим, что вчера, по словам мэра Валентина Демидова, причину всё ещё устанавливали. По предварительным данным считалось, что возгорание произошло из-за внутренней проблемы с электропроводкой. Следов внешнего воздействия обнаружено не было.

Пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. В результате пожара никто не пострадал, пострадал лишь купол здания. Восстанавливать его начнут в начале июля.

В начале июля в Белгороде после пожара начнут восстанавливать купол дома элитного ЖК
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#Артем Черненко#Эксклюзив#Происшествия#Пожар#Свято-троицкий#Возгорание#Мчс белгорода#Белгород
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