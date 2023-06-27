Долгожданная тишина? В Белгородской области резко снизилось количество обстрелов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Белгородской области за минувший день обстреляли только Шебекинский горокруг, следует из ежедневной оперативной сводки. Всего на территории накануне зафиксировали семь прилётов.
Пять из них пришлись на Терезовку. По селу выпустили миномётные снаряды. Ещё два прилёта было в Новой Таволжанке. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Количество обстрелов резко уменьшилось в сравнении с воскресеньем, 25 июня. Тогда ВСУ нанесли по региону более 90 ударов. Повреждения получили ЛЭП, сельхозпредприятие, забор частного дома.
Сообщалось и об атаке на завод по производству стекла для смартфонов и часов Apple в Шебекинском горокруге. На территории предприятия произошёл пожар, но огонь быстро потушили.