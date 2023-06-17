Новые квартиры для жителей приграничья и пожар: что обсуждали белгородцы 17 июня

Кроме того, стало известно, что под обстрелы ВСУ 16 июня попали шесть районов области. Под обстрелом оказался Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский районы, а также Шебекинский и Грайворонский округа. Окраину села Вязовое Краснояружского района из гранатомётов обстреляли 50 раз.