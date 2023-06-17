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Новые квартиры для жителей приграничья и пожар: что обсуждали белгородцы 17 июня

17 июня 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Ночью в жилом доме Белгорода произошёл пожар, под обстрел ВСУ попала окраина села, а 12 собственников из приграничья получили новые квартиры.

Пожар в центре Белгорода

В ночь с 16 на 17 июня в доме на Свято-Троицком бульваре в областном центре произошло возгорание кровли на техническом этаже. Квартиры огонь не затронул. Ночью из многоэтажки спасатели эвакуировали людей. Никто из местных жителей не пострадал.

Вячеслав Гладков сообщил, что причиной пожара стала внутренняя проблема с электропроводкой, внешнего воздействия не было.

Также известно, что установление всех обстоятельств пожара взяла на контроль прокуратура.

Вячеслав Гладков назвал причину ночного пожара в многоэтажке в центре Белгорода
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Обстрелы

17 июня под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. В ходе обстрела никто не пострадал. Осколки снаряда повредили линию электропередачи.

Кроме того, стало известно, что под обстрелы ВСУ 16 июня попали шесть районов области. Под обстрелом оказался Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский районы, а также Шебекинский и Грайворонский округа. Окраину села Вязовое Краснояружского района из гранатомётов обстреляли 50 раз.

Под обстрелом ВСУ оказалась окраина села Тишанка в Белгородской области
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Квартиры для жителей приграничья

17 июня 12 собственников получили ключи от нового жилья взамен разрушенного обстрелами. В новые квартиры въехали семьи из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского района, а также Валуйского горокруга.

Также известно, что с конкретным жильём взамен утраченного определились 923 семьи из 1744.

Новое жильё взамен разрушенного обстрелами получили ещё 12 белгородцев из приграничья
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