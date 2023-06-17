Под обстрелом ВСУ оказалась окраина села Тишанка в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
17 июня под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате обстрела осколки снарядов повредили линию электропередачи. На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход.
РСЧС об обстреле села поступило в 12:17 часов. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие.
Напомним, что вчера под обстрел попали шесть районов Белгородской области. Наибольшее число прилётов зафиксировали на окраине села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших и повреждений нет.