Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Изображение материала

Под обстрелом ВСУ оказалась окраина села Тишанка в Белгородской области

17 июня 2023, 11:11
Фото: Bel.ru
Село находится в Волоконовском районе. Обошлось без пострадавших.
Сюжет
Обстрел

17 июня под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела осколки снарядов повредили линию электропередачи. На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход.

РСЧС об обстреле села поступило в 12:17 часов. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие.

Напомним, что вчера под обстрел попали шесть районов Белгородской области. Наибольшее число прилётов зафиксировали на окраине села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших и повреждений нет.

Читайте также:
16 июня под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской областиБелгородку наградили Всероссийской премией за помощь пострадавшим при обстрелахВ Шебекино приступили к уборке улиц от последствий обстрелов
#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Волоконовский район
Подпишитесь
Вячеслав Гладков назвал причину ночного пожара в многоэтажке в центре Белгорода
Сегодня, 06:30
Белгородские центры гуманитарной помощи не будут работать в выходные
Сегодня, 08:46
Пожар в центре Белгорода: огнём охвачен элитный жилой комплекс
Вчера, 21:31
Новое жильё взамен разрушенного обстрелами получили ещё 12 белгородцев из приграничья
Сегодня, 14:02
В Белгородской области ввели запрет на продажу алкоголя из-за выпускных вечеров
Сегодня, 07:29
16 июня под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской области
Сегодня, 08:23