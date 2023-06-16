В Шебекино приступили к уборке улиц от последствий обстрелов

Сегодня, 16 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в город Шебекино, чтобы проверить ход уборки улиц и дворов и пообщаться с местными жителями. На своей странице в соцсетях глава региона опубликовал информацию о том, как прошла поездка.