В Шебекино приступили к уборке улиц от последствий обстрелов

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Сегодня, 16 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в город Шебекино, чтобы проверить ход уборки улиц и дворов и пообщаться с местными жителями. На своей странице в соцсетях глава региона опубликовал информацию о том, как прошла поездка.
Так, он отметил, что различные повреждения зафиксировали в 113 многоквартирных и в более 700 частных домах.
Сегодня здесь уже начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Приступили и к восстановительным работам. По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На многих улицах также уже восстановили подачу электричества: его подали по улицам Шолохова, Есенина, Кооперативная, Лермонтова, Титова, Докучаева, Тенистая, Юбилейная, Циалковского, Чкалова, Шевченко, Ленина, Дзержинского, Железнодорожная, Фрунзе, Парковая, в микрорайонах «Северный», «Машзавод» и «Логовое».