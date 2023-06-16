Белгородку наградили Всероссийской премией за помощь пострадавшим при обстрелах

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Глава Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил на своей странице в соцсетях, что Надежда Бондаренко, заведующая хирургическим отделением Валуйской центральной больницы, стала финалисткой Всероссийской премии лучшим врачам России «Призвание 2023».
По данным главы, белгородка победила в номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф».
Отметим, что в этом году на Алее Трудовой Славы появилось имя Надежды Бондаренко — она участвовала в уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военного. Кроме того, в этом же году белгородке доверили доставку благодатного огня в Белгородскую область.