Белгородку наградили Всероссийской премией за помощь пострадавшим при обстрелах

Отметим, что в этом году на Алее Трудовой Славы появилось имя Надежды Бондаренко — она участвовала в уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военного. Кроме того, в этом же году белгородке доверили доставку благодатного огня в Белгородскую область.