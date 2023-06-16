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Белгородку наградили Всероссийской премией за помощь пострадавшим при обстрелах

16 июня 2023, 18:52
Фото: Соцсети Алексея Дыбова
Финалисткой стала заведующая хирургическим отделением Надежда Бондаренко. О награждении рассказал глава округа Алексей Дыбов.

Глава Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил на своей странице в соцсетях, что Надежда Бондаренко, заведующая хирургическим отделением Валуйской центральной больницы, стала финалисткой Всероссийской премии лучшим врачам России «Призвание 2023».

По данным главы, белгородка победила в номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф».

Отметим, что в этом году на Алее Трудовой Славы появилось имя Надежды Бондаренко — она участвовала в уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военного. Кроме того, в этом же году белгородке доверили доставку благодатного огня в Белгородскую область.

Фото: Соцсети Алексея Дыбова
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#Александра Склярова#Врач#Награждение#Общество#Белгородская область#Алексей дыбов
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