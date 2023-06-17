Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Изображение материала

16 июня под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской области

17 июня 2023, 08:23
Фото: Bel.ru
18 прилётов зафиксировали в Журавлёвке, 50 выстрелов из гранатометов пришлось по селу Вязовое Краснояружского района. Информацию представил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

16 июня в Белгородской районе 18 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Журавлёвка. Кроме того, была сброшена граната с беспилотника.

Также 29 прилётов зафиксировали в селе Богун-Городок в Борисовском районе. Два взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый и село Коновалов. В хуторе зафиксировано 34 прилёта, а в селе — 14.

Рядом с селом Сподарюшино Грайворонского округа было выпущено 10 миномётных снарядов.

В Краснояружском районе один из снарядов упал в лесопосадку между сёлами Демидовка и Графовка. 50 раз из гранатомёта обстреляли окраину села Вязовое. Четыре артиллерийских снаряда было выпущено по окраине хутора Красноорловский.

По МАПП Шебекино было выпущено 23 миномётных снаряда. 18 снарядов пришлось по селу Белянка Шебекинского округа и три — по селу Муром. 10 прилётов зафиксировали в селе Новая Таволжанка.

Пострадавших и разрушений в ходе обстрелов нет.

Читайте также:
Белгородку наградили Всероссийской премией за помощь пострадавшим при обстрелахВ Шебекино приступили к уборке улиц от последствий обстреловБелгородская область обратилась в правительство РФ за возмещением ущерба от обстрелов
#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Общество#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Вячеслав Гладков назвал причину ночного пожара в многоэтажке в центре Белгорода
Сегодня, 06:30
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Вчера, 14:54
Пожар в центре Белгорода: огнём охвачен элитный жилой комплекс
Вчера, 21:31
Спасатели эвакуировали жильцов из загоревшейся многоэтажки в центре Белгорода
Вчера, 21:47
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Вчера, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Вчера, 08:01