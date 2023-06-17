16 июня под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской области

Также 29 прилётов зафиксировали в селе Богун-Городок в Борисовском районе. Два взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый и село Коновалов. В хуторе зафиксировано 34 прилёта, а в селе — 14.