16 июня под обстрелы ВСУ попали шесть районов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
16 июня в Белгородской районе 18 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Журавлёвка. Кроме того, была сброшена граната с беспилотника.
Также 29 прилётов зафиксировали в селе Богун-Городок в Борисовском районе. Два взрывных устройства было сброшено с БПЛА. В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый и село Коновалов. В хуторе зафиксировано 34 прилёта, а в селе — 14.
Рядом с селом Сподарюшино Грайворонского округа было выпущено 10 миномётных снарядов.
В Краснояружском районе один из снарядов упал в лесопосадку между сёлами Демидовка и Графовка. 50 раз из гранатомёта обстреляли окраину села Вязовое. Четыре артиллерийских снаряда было выпущено по окраине хутора Красноорловский.
По МАПП Шебекино было выпущено 23 миномётных снаряда. 18 снарядов пришлось по селу Белянка Шебекинского округа и три — по селу Муром. 10 прилётов зафиксировали в селе Новая Таволжанка.
Пострадавших и разрушений в ходе обстрелов нет.