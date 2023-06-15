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Белгородская область обратилась в правительство РФ за возмещением ущерба от обстрелов

15 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI
О поступлении обращения от региона сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Заявка подаётся после подсчёта ущерба, уточняет РИА «Новости».

Белгородская область обратилась в правительство РФ за возмещением ущерба от обстрелов ВСУ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По её словам, регионы обращаются в правительство для возмещения из резервного фонда. Заявки составляются после подсчёта ущерба.

«По Белгородской области такое обращение точно было», — добавила Абрамченко.

На этой неделе на встрече с военкорами президент Владимир Путин заявил, что для оказания помощи Белгородской области предусмотрено около 3,8 млрд рублей. Часть суммы уже направили в регион. Глава государства добавил, что власти постараются оказать точечную помощь каждой пострадавшей от обстрелов семье в приграничье.

Ранее в Минстрое заявили, что пока не могут подсчитать точное количество повреждённых зданий в регионе.

Путин заявил о точечной помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
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#Инна Рогова#Ущерб#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Правительство РФ#Пмэф#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Виктория Абрамченко
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