Белгородская область обратилась в правительство РФ за возмещением ущерба от обстрелов

На этой неделе на встрече с военкорами президент Владимир Путин заявил, что для оказания помощи Белгородской области предусмотрено около 3,8 млрд рублей. Часть суммы уже направили в регион. Глава государства добавил, что власти постараются оказать точечную помощь каждой пострадавшей от обстрелов семье в приграничье.