Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Белгородская область обратилась в правительство РФ за возмещением ущерба от обстрелов ВСУ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
По её словам, регионы обращаются в правительство для возмещения из резервного фонда. Заявки составляются после подсчёта ущерба.
«По Белгородской области такое обращение точно было», — добавила Абрамченко.
На этой неделе на встрече с военкорами президент Владимир Путин заявил, что для оказания помощи Белгородской области предусмотрено около 3,8 млрд рублей. Часть суммы уже направили в регион. Глава государства добавил, что власти постараются оказать точечную помощь каждой пострадавшей от обстрелов семье в приграничье.
Ранее в Минстрое заявили, что пока не могут подсчитать точное количество повреждённых зданий в регионе.