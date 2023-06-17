Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в элитном ЖК Белгорода

Как сообщает прокуратура Белгородской области, на место происшествия выезжал прокурор. Также прокуратура сообщает, что проконтролирует установление всех обстоятельств пожара. При наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности.