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Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в элитном ЖК Белгорода

17 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI
Пожар в доме произошёл ночью 16 июня. Возгорание зафиксировали на кровле технического этажа.
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Пожар

16 июня в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл пожар. Возгорание удалось ликвидировать в 01:28 17 июня.

Как сообщает прокуратура Белгородской области, на место происшествия выезжал прокурор. Также прокуратура сообщает, что проконтролирует установление всех обстоятельств пожара. При наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Напомним, что Вячеслав Гладков назвал причиной пожара внутреннюю проблему с электропроводкой. Отметим, что огонь не затронул квартиры в доме, никто из жителей не пострадал.

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#Алина Харина#Пожар#Прокуратура#Общество#Белгород
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