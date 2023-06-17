Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в элитном ЖК Белгорода

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
16 июня в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл пожар. Возгорание удалось ликвидировать в 01:28 17 июня.
Как сообщает прокуратура Белгородской области, на место происшествия выезжал прокурор. Также прокуратура сообщает, что проконтролирует установление всех обстоятельств пожара. При наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Напомним, что Вячеслав Гладков назвал причиной пожара внутреннюю проблему с электропроводкой. Отметим, что огонь не затронул квартиры в доме, никто из жителей не пострадал.