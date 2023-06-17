Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:47

Published Сегодня, 21:47

Modified Сегодня, 21:49

Updated Сегодня, 21:49

Изображение материала

Спасатели эвакуировали жильцов из загоревшейся многоэтажки в центре Белгорода

16 июня 2023, 21:47
Фото: Валентин Демидов, Telegram
Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние, сообщает мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Пожар

По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, пожарные и спасатели сейчас обходят задымленные квартиры верхних этажей. Причины пожара пока неизвестны, но глава горадминистрации пообещал их выяснить и затем всех проинформировать.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что сообщение о пожаре на Свято-Троицком в Белгороде поступило в МЧС в 23 часа 56 минут. У здания горит крыша: видео с места происшествия можно посмотреть в нашем предыдущем материале.

Пожар в центре Белгорода: огнём охвачен элитный жилой комплекс
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака беспилотника могла стать причиной пожара на крупном предприятии под КурскомПожар в МКД в Белгороде: 14 человек эвакуировано, пострадал мужчинаЧто привело к пожару на объекте культурного наследия в Белгородской области
#Артем Черненко#Пожар#Возгорание#Эвакуация#Огонь#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Сегодня, 14:54
Пожар в центре Белгорода: огнём охвачен элитный жилой комплекс
Сегодня, 21:31
Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола
Сегодня, 13:57
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Сегодня, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01