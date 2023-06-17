Спасатели эвакуировали жильцов из загоревшейся многоэтажки в центре Белгорода

Posted Сегодня, 21:47
Published Сегодня, 21:47
Modified Сегодня, 21:49
Updated Сегодня, 21:49
По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, пожарные и спасатели сейчас обходят задымленные квартиры верхних этажей. Причины пожара пока неизвестны, но глава горадминистрации пообещал их выяснить и затем всех проинформировать.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают соответствующие службы.
Напомним, что сообщение о пожаре на Свято-Троицком в Белгороде поступило в МЧС в 23 часа 56 минут. У здания горит крыша: видео с места происшествия можно посмотреть в нашем предыдущем материале.