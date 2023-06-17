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Пожар в центре Белгорода: огнём охвачен элитный жилой комплекс

16 июня 2023, 21:31
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"

Крыша многоэтажки загорелась в центре Белгорода

Очевидцы сообщают, что в Белгороде на Свято-Троицком бульваре горит жилой комплекс. Из-за пожара начала осыпаться крыша здания.
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Пожар

Видео с мощным пожаром опубликовали группы в социальных сетях. По их данным, прямо сейчас на место прибывают спасатели и пожарные. Судя по всему, горит крыша здания жилого комплекса по адресу Свято-Троицкий бульвар, 15.

С мест также сообщают, что дорогу поблизости перекрыли гаишники. О пострадавших на данный момент нет данных, как нет и информации о том, что могло стать причиной возгорания.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило к ним в 23 часа 56 минут. На месте работают бригады: дальнейшая информация уточняется.

Обновлено. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные, прокомментировал возгорание в центре Белгорода губернатор Вячеслав Гладков.

Видео: Telegram-канал "Белгород №1"
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