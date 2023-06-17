Пожар в центре Белгорода: огнём охвачен элитный жилой комплекс

Posted Сегодня, 21:31
Published Сегодня, 21:31
Modified Сегодня, 21:51
Updated Сегодня, 21:51
Видео с мощным пожаром опубликовали группы в социальных сетях. По их данным, прямо сейчас на место прибывают спасатели и пожарные. Судя по всему, горит крыша здания жилого комплекса по адресу Свято-Троицкий бульвар, 15.
С мест также сообщают, что дорогу поблизости перекрыли гаишники. О пострадавших на данный момент нет данных, как нет и информации о том, что могло стать причиной возгорания.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре поступило к ним в 23 часа 56 минут. На месте работают бригады: дальнейшая информация уточняется.
Обновлено. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные, прокомментировал возгорание в центре Белгорода губернатор Вячеслав Гладков.