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Вячеслав Гладков назвал причину ночного пожара в многоэтажке в центре Белгорода

17 июня 2023, 06:30
Фото: соцсети Валентина Демидова
По словам губернатора, пожар возник из-за проблемы с электропроводкой.
Сюжет
Пожар

Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре произошёл ночью с 16 на 17 июня. Никто из жителей многоэтажки не пострадал. Горел декоративный купол дома.

В 02:46 часов мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что пожар ликвидирован. Огонь не затронул квартиры, пострадало техническое помещение, отмечал мэр.

Утром 17 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, внешнего воздействия не было.

Более подробно будем сегодня разбираться и начнем процессы по восстановлению дома, нужно готовиться уже к зимнему периоду.
Вячеслав Гладков

Также губернатор сообщил, что жителям дома было предложено расселиться в гостиницы, но никто не согласился, все вернулись в свои квартиры.

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#Алина Харина#Пожар#Многоэтажка#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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