Вячеслав Гладков назвал причину ночного пожара в многоэтажке в центре Белгорода

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре произошёл ночью с 16 на 17 июня. Никто из жителей многоэтажки не пострадал. Горел декоративный купол дома.
В 02:46 часов мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что пожар ликвидирован. Огонь не затронул квартиры, пострадало техническое помещение, отмечал мэр.
Утром 17 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, внешнего воздействия не было.
Более подробно будем сегодня разбираться и начнем процессы по восстановлению дома, нужно готовиться уже к зимнему периоду.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что жителям дома было предложено расселиться в гостиницы, но никто не согласился, все вернулись в свои квартиры.