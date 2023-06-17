Новое жильё взамен разрушенного обстрелами получили ещё 12 белгородцев из приграничья

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
17 июня новые дома получили 12 собственников, которые потеряли свои дома в результате обстрелов. В новые квартиры въехали пять семей из Белгородского, одна из Волоконовского, две из Краснояружского района, а также четыре семьи из Валуйского горокруга.
Мы долго к этому шли, но выполняем обещание, которое давали жителям. Да, когда собирались в середине прошлого года, ещё не понимали, будет ли у нас жильё или нет. Сейчас деньги на эти цели есть.
Вячеслав Гладков
Белгородской области на покупку 1744 жилых помещений выделили 9,4 млрд рублей по поручению Владимира Путина.
Сейчас эта задача выполняется. Ещё раз повторюсь: каждому, кому положено, мы квартиры и дома предоставим.
Вячеслав Гладков
С выбором конкретного жилья взамен утраченного определились 923 семьи из 1744. В ближайшие дни ключи от нового жилья получат ещё 30 семей.