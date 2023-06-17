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Новое жильё взамен разрушенного обстрелами получили ещё 12 белгородцев из приграничья

17 июня 2023, 14:02
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

17 июня новые дома получили 12 собственников, которые потеряли свои дома в результате обстрелов. В новые квартиры въехали пять семей из Белгородского, одна из Волоконовского, две из Краснояружского района, а также четыре семьи из Валуйского горокруга.

Мы долго к этому шли, но выполняем обещание, которое давали жителям. Да, когда собирались в середине прошлого года, ещё не понимали, будет ли у нас жильё или нет. Сейчас деньги на эти цели есть.
Вячеслав Гладков

Белгородской области на покупку 1744 жилых помещений выделили 9,4 млрд рублей по поручению Владимира Путина.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Сейчас эта задача выполняется. Ещё раз повторюсь: каждому, кому положено, мы квартиры и дома предоставим.
Вячеслав Гладков

С выбором конкретного жилья взамен утраченного определились 923 семьи из 1744. В ближайшие дни ключи от нового жилья получат ещё 30 семей.

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#Алина Харина#Приграничье#Квартиры#Новые квартиры#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область
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