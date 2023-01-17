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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Двое белгородцев погибли во время пожара в жилом доме

Сегодня, 09:04
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Их тела нашли в горевшем доме в Ивнянском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

Трагедия произошла вечером 16 января в селе Новый Посёлок Ивнянского района. Когда пожарные приехали, из дома уже валил чёрный густой дым. В одной из комнат спасатели обнаружили двоих погибших. Судя по описанию спасателями едкого дыма внутри, белгородцы задохнулись.

При этом масштабы пожара оказались небольшими. Огонь успел распространиться только на одну комнату. В ней пожар уничтожил 30 «квадратов». Остальная жилплощадь осталась целой.

Предварительной причиной пожара стала неисправность печки (или её неправильное устройство). Погибшими оказались двое мужчин 1973 и 1954 гг. рождения. О пожаре в МЧС сообщил сосед погибших.

Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара
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#Ася Дугнист#Происшествия#Белгородская область#Ивнянский район#Пожар#Погибшие#Пожар в доме#МЧС#Спасатели
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