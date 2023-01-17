Двое белгородцев погибли во время пожара в жилом доме

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Трагедия произошла вечером 16 января в селе Новый Посёлок Ивнянского района. Когда пожарные приехали, из дома уже валил чёрный густой дым. В одной из комнат спасатели обнаружили двоих погибших. Судя по описанию спасателями едкого дыма внутри, белгородцы задохнулись.
При этом масштабы пожара оказались небольшими. Огонь успел распространиться только на одну комнату. В ней пожар уничтожил 30 «квадратов». Остальная жилплощадь осталась целой.
Предварительной причиной пожара стала неисправность печки (или её неправильное устройство). Погибшими оказались двое мужчин 1973 и 1954 гг. рождения. О пожаре в МЧС сообщил сосед погибших.