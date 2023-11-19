В Старом Осколе ночью загорелась квартира

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Ближе к полуночи в ЕДДС поступило сообщение о пожаре в Ракитянском районе. В селе Венгеровка загорелся сарай. Ближе к часу ночи пожар потушили.
После этого во втором часу ночи в Старом Осколе произошёл пожар в квартире в микрорайоне Парковый. Возгорание на втором этаже девятиэтажки потушили за 20 минут — работали пять машин и 17 сотрудников спецслужб. Пострадавших нет.
Всего на утро 19 ноября в регионе зарегистрировали шесть техногенных пожаров. МЧС просит белгородцев быть аккуратнее и соблюдать технику безопасности при обращении с огнём.
Напомним, на этой неделе в Белгороде из-за детской шалости произошёл пожар — из огня пятилетнего ребёнка спас очевидец.