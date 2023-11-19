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Published Сегодня, 09:20

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Пожар

В Старом Осколе ночью загорелась квартира

19 ноября 2023, 09:20
Фото: Midjourney
Пожар

В Белгородской области за ночь произошло два пожара

В региональном МЧС сообщили о пожарах в Ракитянском районе и Старом Осколе, которые произошли в ночь на 19 ноября.
Сюжет
МЧС

Ближе к полуночи в ЕДДС поступило сообщение о пожаре в Ракитянском районе. В селе Венгеровка загорелся сарай. Ближе к часу ночи пожар потушили.

После этого во втором часу ночи в Старом Осколе произошёл пожар в квартире в микрорайоне Парковый. Возгорание на втором этаже девятиэтажки потушили за 20 минут — работали пять машин и 17 сотрудников спецслужб. Пострадавших нет.

Всего на утро 19 ноября в регионе зарегистрировали шесть техногенных пожаров. МЧС просит белгородцев быть аккуратнее и соблюдать технику безопасности при обращении с огнём.

Напомним, на этой неделе в Белгороде из-за детской шалости произошёл пожар — из огня пятилетнего ребёнка спас очевидец.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#МЧС#Пожар#Квартира#Возгорание#Екатерина Никулина#Пожар в доме
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