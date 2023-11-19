В Старом Осколе ночью загорелась квартира

После этого во втором часу ночи в Старом Осколе произошёл пожар в квартире в микрорайоне Парковый. Возгорание на втором этаже девятиэтажки потушили за 20 минут — работали пять машин и 17 сотрудников спецслужб. Пострадавших нет.