Следователи выяснят причину пожара в доме, в котором погибли два белгородца

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Возгорание частного дома, в котором погибли 68-летний и 48-летний мужчины, произошло 16 января в селе Новый Посёлок Ивнянского района.
До приезда спасателей пожар успел охватить только 30 квадратных метров одной комнаты. Однако после ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух погибших. По известной информации, погибшие задохнулись.
Яковлевский межрайонный отдел СУ СК России по Белгородской области проведёт проверку по факту пожара в домовладении в селе Новый Посёлок Ивнянского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.
Предварительной причиной пожара стала неисправность печки. Но чтобы выяснить окончательную причину произошедшего, следователи проведут проверку, а затем примут процессуальное решение.