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Posted 30 января, 09:19

Published 30 января, 09:19

Modified 30 января, 10:06

Updated 30 января, 10:06

Хайбар Акифи

Как сложилась жизнь Хайбара Акифи после гибели его дочери из-за обстрела ВСУ?

30 января 2025, 09:19
Фото: страница Хайбара Акифи в соцсети/РИА «Новости». Хайбар Акифи

Журналист Акифи рассказал о жизни после трагедии в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Журналист Хайбар Акифи, который в одну ночь из-за атаки ВСУ потерял свою маленькую дочь, рассказал «Комсомольской правде», как сейчас складывается его жизнь.

Что известно о происшествии?

В октябре 2023 года украинский беспилотник атаковал частный дом в Белгороде. Здание оказалось полностью разрушено, а под его завалами погибли бабушка с дедушкой и маленькая девочка. Родители ребёнка выжили, но долгое время провели в медицинском учреждении.

Среди выживших оказался журналист Хайбар Акифи, прибывший в Белгород из Афганистана в 2009 году, и его жена Олеся, которая преподаёт в БГТУ имени В. Г. Шухова русский язык. Там семейная пара и познакомилась, а в 2015 году заключила брак. Спустя время у супругов родилась дочь Амина, которая в 2023 году погибла при обстреле.

Начало СВО семья провела в Белгороде, но после объявления мобилизации решила переждать в Турции. Однако Олесе новое место жительства пришлось не по душе, поэтому они решили вернуться в Россию, но уже в Москву. Но и там белгородке пришлось не по душе, поэтому семья приняла решение вернуться в родной город.

В ночь атаки Акифи получил серьёзные травмы, из-за чего полтора месяца провёл в коме. События страшного для их семейной пары дня он не помнит.

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Жизнь с чистого листа

После выписки Хайбар решил отправиться на свадьбу к другу, где все оказались удивлены его приезду. Однако он объяснил, что после смерти дочери обрёл новую жизнь, поэтому каждой её секундой нужно пользоваться.

«Я для себя решил, что обрёл новую жизнь осенью 2023 года. И теперь нужно пользоваться случаем, так как не знаю, сколько она продлится — 20 лет, 50 лет или пять секунд. Ведь прошлая моя жизнь оборвалась за секунду. И я для себя решил не отсиживаться в стороне в новой жизни, а ехать туда, куда хочется», — объяснил поступок журналист.

Мужчина вместе с супругой вернулся в Белгород. Несмотря на существующую опасность, семейная пара ощущает себя дома и для них это «особое чувство».

Кроме того, в приграничном регионе находятся могилы погибших родителей Олеси и дочери Амины. В областном центре живут и другие родственники супругов.

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Что теперь?

Мужчина решил «жить по совести», зная, что его умершие родные следят за каждым его поступком.

«Теперь я знаю, что от моих умерших родных ничего не спрячешь. Стараюсь жить по совести. Они — мои главные судьи. Я пытаюсь делать только хорошее и пытаюсь по максимуму отказаться от плохого», — поделился Хайбар.

Сами супруги благодарны, что всё произошло именно так: по их мнению, было бы гораздо хуже, если бы они погибли, а их дочь осталась сиротой.

«Да, мне грустно. Да, мне не хватает Аминочки, но такова воля Бога, и мне спокойно, когда оказываюсь рядом с могилой дочки. <…> И как бы это ни звучало, мы рады, что за дочкой на небесах присматривают её дедушка с бабушкой. Со всеми ними мы в любом случае встретимся рано или поздно», — заключил мужчина.
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