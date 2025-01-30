Как сложилась жизнь Хайбара Акифи после гибели его дочери из-за обстрела ВСУ?

Среди выживших оказался журналист Хайбар Акифи, прибывший в Белгород из Афганистана в 2009 году, и его жена Олеся, которая преподаёт в БГТУ имени В. Г. Шухова русский язык. Там семейная пара и познакомилась, а в 2015 году заключила брак. Спустя время у супругов родилась дочь Амина, которая в 2023 году погибла при обстреле.