Врачи оценили состояние раненного при взрыве в Белгороде журналиста Хайбара Акифи

Минздрав заявил о положительной динамике состояния журналиста Акифи

Лечение журналист Sputnik получает в полном объёме. С ним работают медики ведущих федеральных центров, сообщает РИА «Новости». Хайбар Акифи пострадал при взрыве в Белгороде в ночь на 12 октября: тогда на дом упал беспилотник.