Врачи оценили состояние раненного при взрыве в Белгороде журналиста Хайбара Акифи

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи врачи оценивают как тяжёлое. Вместе с тем медики отмечают положительную динамику.
Лечат пациента в Москве — в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. За ним наблюдают специалисты ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение Хайбар Акифи получает в полном объёме.
29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи пострадал при падении беспилотника в Белгороде в ночь на 12 октября. В результате взрыва разрушен дом. Погибли четырёхлетняя дочь журналиста и родители его жены — Олеси Акифи.
Женщина тоже пострадала. В больницу сотрудницу БГТУ им. Шухова Олесю Акифи доставили с переломами. В конце октября сообщалось, что состояние пациентки стабильное, она заново учится ходить при помощи специальных приспособлений.