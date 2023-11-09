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Хайбар Акифи

Врачи оценили состояние раненного при взрыве в Белгороде журналиста Хайбара Акифи

9 ноября 2023, 09:21
Фото: страница Хайбара Акифи в соцсети/РИА "Новости"
Хайбар Акифи

Минздрав заявил о положительной динамике состояния журналиста Акифи

Лечение журналист Sputnik получает в полном объёме. С ним работают медики ведущих федеральных центров, сообщает РИА «Новости». Хайбар Акифи пострадал при взрыве в Белгороде в ночь на 12 октября: тогда на дом упал беспилотник.

Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи врачи оценивают как тяжёлое. Вместе с тем медики отмечают положительную динамику.

Лечат пациента в Москве — в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. За ним наблюдают специалисты ведущих федеральных центров Минздрава. Лечение Хайбар Акифи получает в полном объёме.

29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи пострадал при падении беспилотника в Белгороде в ночь на 12 октября. В результате взрыва разрушен дом. Погибли четырёхлетняя дочь журналиста и родители его жены — Олеси Акифи.

Женщина тоже пострадала. В больницу сотрудницу БГТУ им. Шухова Олесю Акифи доставили с переломами. В конце октября сообщалось, что состояние пациентки стабильное, она заново учится ходить при помощи специальных приспособлений.

Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги
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#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Минздрав#Взрыв#Журналист#Инна Рогова#Белгород#Состояние#Хайбар Акифи
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