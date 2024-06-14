Что сейчас происходит с раненным в Белгороде журналистом Sputnik Афганистан?

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи вернулся к работе. Мужчина был ранен в прошлом году в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде.
«Потихоньку возвращаюсь к той жизни. К той всё же, наверное, уже не получится: мы с женой разделили уже жизнь на эту и ту. Надеюсь, наберёмся сил. В этой трагедии, что произошла — как обычно, в жизни что-то теряешь, что-то получаешь, — я потерял многое, но получил понимание того, что я не в чужой стране. Я не чужой. Это многое в моём мировоззрении поменяло», — цитирует издание журналиста.
Хайбар Акифи пострадал в ночь на 12 октября 2023 года. После случившегося Акифи находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца.