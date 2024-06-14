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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Хайбар Акифи

Что сейчас происходит с раненным в Белгороде журналистом Sputnik Афганистан?

14 июня 2024, 06:36
Фото: страница Хайбара Акифи в соцсети/РИА «Новости»
Хайбар Акифи

Раненный при атаке ВСУ в Белгороде журналист Акифи вернулся к работе

Хайбар Акифи пострадал в прошлом году при ударе украинского беспилотника. Как сообщает РИА «Новости», журналист уже вернулся к работе.

Журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи вернулся к работе. Мужчина был ранен в прошлом году в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде.

«Потихоньку возвращаюсь к той жизни. К той всё же, наверное, уже не получится: мы с женой разделили уже жизнь на эту и ту. Надеюсь, наберёмся сил. В этой трагедии, что произошла — как обычно, в жизни что-то теряешь, что-то получаешь, — я потерял многое, но получил понимание того, что я не в чужой стране. Я не чужой. Это многое в моём мировоззрении поменяло», — цитирует издание журналиста.

Хайбар Акифи пострадал в ночь на 12 октября 2023 года. После случившегося Акифи находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца.

Тогда при ударе беспилотника ВСУ погибли маленькая дочь Акифи, а также родители его супруги. Сообщалось, что сам журналист перенёс 15 серьёзных операций. Мужчина лечился в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Глава Минздрава РФ сообщил о состоянии раненного в Белгороде журналиста
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