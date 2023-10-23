Наградили не тех? Гладков рассказал, кого поблагодарили за спасение семьи Акифи

Белгородцам показалось, что власти поблагодарили в спасении семьи не тех людей

Белгородка сообщила губернатору, что они наградили не тех людей. По её мнению, имена тех, то действительно помогал доставать семью из огня, даже не упомянули. Однако глава региона объяснил, что некоторых героев поблагодарили за кадром.