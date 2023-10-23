Наградили не тех? Гладков рассказал, кого поблагодарили за спасение семьи Акифи

Posted 23 октября, 18:13
Published 23 октября, 18:13
Modified 23 октября, 18:15
Updated 23 октября, 18:15
К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира обратилась одна из белгородцев. Она попросила разобраться в несправедливом, по её мнению, награждении людей. «Не эти люди доставали семью из огня, а совсем другие. Почему не проверили информацию?», — задала вопрос возмущённая жительница.
Однако глава региона успокоил женщину и сообщил, что наградили всех причастных к этому белгородцев. Просто часть из них захотела получить награду в прямом эфире, другие же — нет.
Спросили, уточнили. Просто ещё несколько человек, которым вручил благодарности и почётные грамоты, попросили их не показывать. Поэтому я вручил им лично в своём кабинете, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что белгородцев, причастных к спасению семьи Акифи из-под завалов разрушенного в результате падения дрона, наградили в ходе еженедельного оперативного совещания.