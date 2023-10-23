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Posted 23 октября, 18:13

Published 23 октября, 18:13

Modified 23 октября, 18:15

Updated 23 октября, 18:15

Белгородцам показалось, что власти поблагодарили в спасении семьи не тех людей

Наградили не тех? Гладков рассказал, кого поблагодарили за спасение семьи Акифи

23 октября 2023, 18:13
Фото: 1MI

Белгородцам показалось, что власти поблагодарили в спасении семьи не тех людей

Белгородка сообщила губернатору, что они наградили не тех людей. По её мнению, имена тех, то действительно помогал доставать семью из огня, даже не упомянули. Однако глава региона объяснил, что некоторых героев поблагодарили за кадром.

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира обратилась одна из белгородцев. Она попросила разобраться в несправедливом, по её мнению, награждении людей. «Не эти люди доставали семью из огня, а совсем другие. Почему не проверили информацию?», — задала вопрос возмущённая жительница.

Однако глава региона успокоил женщину и сообщил, что наградили всех причастных к этому белгородцев. Просто часть из них захотела получить награду в прямом эфире, другие же — нет.

Спросили, уточнили. Просто ещё несколько человек, которым вручил благодарности и почётные грамоты, попросили их не показывать. Поэтому я вручил им лично в своём кабинете, не переживайте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что белгородцев, причастных к спасению семьи Акифи из-под завалов разрушенного в результате падения дрона, наградили в ходе еженедельного оперативного совещания.

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#Белгородская область#Награждение#Белгород#Вячеслав Гладков#Благодарность#Александра Склярова
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