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Posted 15 ноября, 15:57

Published 15 ноября, 15:57

Modified 15 ноября, 16:38

Updated 15 ноября, 16:38

Транспорт в Белгороде припарковали рядом с укрытием

Журналист Хайбар Акифи ответил на претензию о неправильной парковке в Белгороде

15 ноября 2024, 15:57
Фото: bel.ru. Транспорт в Белгороде припарковали рядом с укрытием
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Новости Белгорода
В редакцию обратился горожанин с жалобой на автомобили, припаркованные в неположенном месте. Кроме того, транспорт перекрывал вход в укрытие. Бел.Ру выяснило, что одна из машин принадлежит журналисту Хайбару Акифи. Он уже прокомментировал случившееся.

Житель Белгорода прислал в редакцию Бел.Ру фотографии, на которых видно, что две машины припаркованы в неположенном месте. По словам мужчины, транспорт перекрывал вход в укрытие.

Снимки были сделаны 14 ноября на улице Губкина. В этот же день город попал под обстрел ВСУ.

Журналисты Бел.Ру изучили номера машин и выяснили, что один из автомобилей принадлежит А. Ахмаду Хайбару, чьи данные полностью совпадают с данными корреспондента Хайбара Акифи.

Сам журналист уже ответил на пост Бел.Ру в соцсети. Акифи признал, что нарушил правила парковки. Он добавил, что «не заметил знак, запрещающий парковку именно там». Вместе с тем он считает, что «автомобили никак не загораживают вход».

Полный комментарий журналиста представлен на скриншоте ниже.

Напомним, что Хайбар Акифи сильно пострадал при обстреле Белгорода в ночь на 12 октября 2023 года.

Парковка возле укрытия в Белгороде Парковка возле укрытия в Белгороде
Ответ Хайбара Акифи на пост Бел.РуОтвет Хайбара Акифи на пост Бел.Ру
Парковка возле укрытия в Белгороде . Фото: bel.ru
Могут ли белгородцы оставлять автомобили на платной парковке во время РО?
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