Журналист Хайбар Акифи ответил на претензию о неправильной парковке в Белгороде

Posted 15 ноября, 15:57
Published 15 ноября, 15:57
Modified 15 ноября, 16:38
Updated 15 ноября, 16:38
Житель Белгорода прислал в редакцию Бел.Ру фотографии, на которых видно, что две машины припаркованы в неположенном месте. По словам мужчины, транспорт перекрывал вход в укрытие.
Снимки были сделаны 14 ноября на улице Губкина. В этот же день город попал под обстрел ВСУ.
Журналисты Бел.Ру изучили номера машин и выяснили, что один из автомобилей принадлежит А. Ахмаду Хайбару, чьи данные полностью совпадают с данными корреспондента Хайбара Акифи.
Сам журналист уже ответил на пост Бел.Ру в соцсети. Акифи признал, что нарушил правила парковки. Он добавил, что «не заметил знак, запрещающий парковку именно там». Вместе с тем он считает, что «автомобили никак не загораживают вход».
Полный комментарий журналиста представлен на скриншоте ниже.
Напомним, что Хайбар Акифи сильно пострадал при обстреле Белгорода в ночь на 12 октября 2023 года.