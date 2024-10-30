Белгород «утонет» в асфальтовых джунглях? Разбираем генплан города с экспертом

Posted 30 октября, 12:33
Published 30 октября, 12:33
Modified 30 октября, 12:35
Updated 30 октября, 12:35
В октябре 2024 года белгородцам представили «Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа „Город Белгород“». Документ принимается минимум на 20 лет, тут отображаются объекты капитального строительства, например, до 2030 года планируется возвести два транспортно-пересадочных узла на улицах Вокзальной и Магистральной, большое количество детских садов и школ и векторы развития города. В общем, план будет состоять из нескольких положений и регламентов:
Горожанам предоставили одну неделю для внесения правок и предложений. Прошли общественные слушания.
Журналистка Бел.Ру обсудила с местным велоактивистом и автором Telegram-канала «Кошкин город» Константином Кошкиным не только сам документ, но и предложения по работе с общественностью, но об этом в другой раз.
Основные предложения активиста касались велотранспортной инфраструктуры. Например, Константин предложил внести в градостроительные регламенты минимальные требования к обеспеченности городских объектов велосипедными парковками, по аналогии с показателями обеспеченности объектов парковками для автомобилей.
«Многие страны мира и даже ряд городов России признали, что велосипедный транспорт и средства микромобильности являются важными элементами транспортной системы. Поэтому в документе должны как минимум появиться количественные показатели обеспеченности объектов элементами велотранспортной инфраструктуры. Это позволит более эффективно как самой администрации планировать устройство „велообъектов“, так и требовать этого от хозяйствующих субъектов. В итоге такими совместными действиями и „маленькими победами“ это позволит путём некоего партнерства администрации и коммерческих структур создать действительно комфортную среду для использования велосипедов и СИМ в городе, совместно улучшить транспортную ситуацию», — резюмировал активист.
Примут ли эти предложения — будет известно по результатам общественных слушаний.
Ещё одно предложение Константина — улучшение работы с общественностью.
«При принятии решений по масштабным изменениям необходимо объяснять, для чего они делаются и к чему они должны в итоге привести, чтобы жителям не приходилось строить догадки, находясь в „информационном вакууме“. Например, вспоминая ситуацию, когда улучшения, которые сделали возможным снижение аварийности, улучшение работы общественного транспорта, повышение эффективности велосипедного движения в рамках реконструкции ул. Щорса, которые были подтверждены цифрами, утонули в море негатива, догадок и предположений. Ещё один пример — ремонт дублёра Б. Хмельницкого. За время, прошедшее после ремонта, на новых пешеходных переходах там насмерть не сбили ни одного человека», — говорит Константин.
Главным предложением Константина Кошкина и его команда считают работу с общественностью. Мэрия Белгорода не объясняет и, кажется, не хочет объяснять, зачем и для чего требуются те или иные изменения.
Например, в генплане есть двухуровневые путепроводы на проспекте Богдана Хмельницкого. Если такое и реализуют, то займёт возведение таких масштабных конструкций точно не одну неделю. Строительные работы могут затянуться на месяцы или даже годы, а главные артерии города будут перекрыты всё это время.
Конечно, эта магистраль связывает город вместе, но насколько необходимо строительство этих объектов? В онлайн-картах журналисты Бел.Ру изучили состояние улицы, типичное для утра и вечера понедельника. Однако надо учитывать тот факт, что автомобильный поток сейчас намного меньше, чем до февраля 2022 года.
По утрам перекрёстки максимально загружены в 8:30 утра, но до самого критичного состояния, когда полосы окрашиваются в коричневый, не доходит. Заторы заканчиваются через 15-30 минут, и к 9:00 на пересечениях снова всё относительно спокойно.
Более тяжёлая ситуация с вечерами. Пики пробок приходятся на 17:30 — 17:45 и 18:30. Красные полосы на карте становятся явно длиннее утренних, доходит даже до того, что карты отмечают дороги коричневыми, но всё это «рассасывается» за 15 минут.
Конечно, в час пик пролететь «Богданку», Преображенскую и проспект Славы не получится, но частично исправить ситуацию могут выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Славы, Белгородском проспекте и улице Преображенской. Если автобусы не будут в час пик стоять в пробках, возрастёт провозная способность улицы и увеличится количество людей, которые предпочтут для поездок на работу и с работы удобный и быстрый автобус стоянию в пробке на личном автомобиле. Поможет этому и выделение отдельных велокоммуникаций, сделать которые предлагалось ещё в 2018 году.
У Константина Кошкина вызывает опасение, что в условиях перегруженности центра города автомобилями зону в районе улиц Супруновской и Железнодорожной могут отдать под застройку многоквартирными высотными домами. В условиях отсутствия реальной альтернативы автомобилю новоиспечённые владельцы квартир могут создавать ещё большую напряжённость на перекрёстках Богданки с проспектом Славы и улицей Преображенской, которые и так являются одними из самых нагруженных в городе.
Не забывайте ещё о начале строительства «Белого квартала» с паркингом на несколько сотен машино-мест. Выдержат ли перекрёстки? На одной из первых общественных презентаций проекта представители архитектурного сообщества города задавали этот вопрос. Тогда архитекторы города ответа не получили.
На вопрос о новой дороге с устройством моста и путепровода, который соединит улицу Октябрьскую и Корочанскую, эксперт отметил, что в будущем, с учётом развития улицы Корочанская, эта артерия позволит разгрузить ряд городских дорог, однако нужно решать вопрос с «обратным потоком», который приедет на перекрёсток улиц Октябрьская и Калинина. Смогут ли его принять узкие улицы?
Недостатком вектора развития города Константин считает отсутствие планов по системному развитию каркаса велотранспортных коммуникаций.
Выстроенной системы развития велокоммуникаций в новом документе — нет. Нет пока даже связи основных районов — центрального и района Харьковской горы через улицу Щорса, проспекты Богдана Хмельницкого и Ватутина. А во многих городах, даже гораздо более «автомобилизированных», проводятся мероприятия, направленные на перераспределение транспортных потоков в пользу общественного транспорта, пешеходных и велосипедных коммуникаций. В городах странах с развитым велодвижением и системами общественного транспорта показатели уровня автомобилизации намного выше российских, рассказывает активист.
«Белгород же, судя по новому документу, по-прежнему остается ориентированным исключительно на личный автотранспорт. Этот процесс продолжается, несмотря на то, что многие эксперты научного сообщества транспортных инженеров, градостроителей и урбанистов говорят о том, что этот путь ведет в тупик и приведет только к увеличению пробок и снижению уровня озеленения и комфорта для жителей», — делится Кошкин.
«В генплане одним из векторов должно стать развитие альтернативных способов перемещения внутри городской среды. Это необязательно только велосипеды и СИМ. Это общественный транспорт и пешие прогулки. Допустим, несколько лет назад велась речь об организации перехватывающих парковок. Нужны они действительно или нет — нужно обсуждать дополнительно, делая расчёты и учитывая небольшие размеры нашего города, его компактность. Но альтернативу засилью автомобилей нужно искать уже сейчас. Отложенный спрос на иные способы перемещения огромен. Необходима переориентация города от асфальтовых полей без озеленения на более эффективные транспортные решения», — дополняет Кошкин.
В проекте на 2025 год остались до сих пор реконструкция и расширение аэропорта в Белгороде. Согласно документам, предусмотрено строительство новой взлётно-посадочной полосы длиной 2500 метров и шириной 45 метров со стоянкой для десяти воздушных судов. Также планируется реконструировать существующие полосы, перроны, водосточно-дренажную систему, заменить светосигнальное оборудование и возвести аварийно-спасательную станцию. Кроме того, были планы реконструировать и технически перевооружить комплексы средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи аэропортов.
Сейчас же об этих изменениях нет ни одной новости, а из-за оперативной обстановки гражданских полётов из Белгорода не совершают с 24 февраля 2022 года.
Вгоняют в тоску и строчки об увеличении длины троллейбусных маршрутов в областной столице. Их в Белгороде ликвидировали в том же 2022 году. После в Госдуме предложили поддерживать экологически чистый транспорт в регионах, и в Белгороде даже заявили, что участие в программе возможно, но ничего не сложилось и родные белгородцам троллейбусы уехали возить пассажиров в Воронеж.
К организации общественных слушаний тоже есть вопросы. В социальных сетях мэрии и горсовета новости о таких мероприятиях не появилось. Разобраться в проекте обывателю самостоятельно будет сложно, но, наверное, знать это всё-таки надо, ведь жить по таким векторам развития каждому белгородцу, каждому бизнесу минимум 20 лет.