Белгород «утонет» в асфальтовых джунглях? Разбираем генплан города с экспертом

Конечно, в час пик пролететь «Богданку», Преображенскую и проспект Славы не получится, но частично исправить ситуацию могут выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Славы, Белгородском проспекте и улице Преображенской. Если автобусы не будут в час пик стоять в пробках, возрастёт провозная способность улицы и увеличится количество людей, которые предпочтут для поездок на работу и с работы удобный и быстрый автобус стоянию в пробке на личном автомобиле. Поможет этому и выделение отдельных велокоммуникаций, сделать которые предлагалось ещё в 2018 году.