Что появится в Юго-Западном районе Белгорода в ближайшие годы: план расписан до 2030

Согласно генеральному плану в Юго-Западном появится 17 детских садов. Четыре детсада по 250 мест в каждом, три учреждения разместят в формате совмещения с начальными школами: два по 100 мест на школу и сад и один на 200/200 детей. Девять учреждений откроют в микрорайоне «Жемчужина». Учреждения будут вмещать от 250 до 350 детей.