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Posted 17 октября, 07:24

Published 17 октября, 07:24

Modified 17 октября, 07:26

Updated 17 октября, 07:26

В генплане показали, как обновится Юго-Западный район Белгорода

Что появится в Юго-Западном районе Белгорода в ближайшие годы: план расписан до 2030

17 октября 2024, 07:24
Фото: 1MI

В генплане показали, как обновится Юго-Западный район Белгорода

Сюжет
Благоустройство
Власти опубликовали проект генерального плана развития областной столицы. Особый акцент сделали на Юго-Западном районе, сейчас там только ИЖС, но в будущем его хотят сделать новым центром притяжения.

В Белгороде хотят активно развивать Юго-Западный район. В генеральном плане развития территорий в этом районе появится много новой социальной инфраструктуры, дорог. Что именно хотят сделать в районе с кладбищем и городской свалкой?

Согласно генеральному плану в Юго-Западном появится 17 детских садов. Четыре детсада по 250 мест в каждом, три учреждения разместят в формате совмещения с начальными школами: два по 100 мест на школу и сад и один на 200/200 детей. Девять учреждений откроют в микрорайоне «Жемчужина». Учреждения будут вмещать от 250 до 350 детей.

Общеобразовательных школ будет девять. В районе откроют три офиса семейного врача и две поликлиники, пять ФОКов и бассейн. Несколько скверов на 0,96 га, 1,33 га, 0,6 га и 0,75 га. Парки в микрорайоне «Жемчужина» журналисты в генплане не нашли.

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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Новости Белгорода#Инфраструктура#Белгород#Генеральный план
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