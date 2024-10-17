Что появится в Юго-Западном районе Белгорода в ближайшие годы: план расписан до 2030

Posted 17 октября, 07:24
Published 17 октября, 07:24
Modified 17 октября, 07:26
Updated 17 октября, 07:26
В Белгороде хотят активно развивать Юго-Западный район. В генеральном плане развития территорий в этом районе появится много новой социальной инфраструктуры, дорог. Что именно хотят сделать в районе с кладбищем и городской свалкой?
Согласно генеральному плану в Юго-Западном появится 17 детских садов. Четыре детсада по 250 мест в каждом, три учреждения разместят в формате совмещения с начальными школами: два по 100 мест на школу и сад и один на 200/200 детей. Девять учреждений откроют в микрорайоне «Жемчужина». Учреждения будут вмещать от 250 до 350 детей.
Общеобразовательных школ будет девять. В районе откроют три офиса семейного врача и две поликлиники, пять ФОКов и бассейн. Несколько скверов на 0,96 га, 1,33 га, 0,6 га и 0,75 га. Парки в микрорайоне «Жемчужина» журналисты в генплане не нашли.