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Posted 16 октября, 09:19

Published 16 октября, 09:19

Modified 16 октября, 09:21

Updated 16 октября, 09:21

В генплане Белгорода предусмотрен рост площадей под жилую застройку

Белгород застраивают вверх и вширь? Прогнозы на 2025 год

16 октября 2024, 09:19
Фото: 1MI

В генплане Белгорода предусмотрен рост площадей под жилую застройку

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Новости Белгорода
Ещё 15 лет назад в Белгороде не было такого большого количества жилых построек, как сейчас, но останавливаться никто не планирует. Спрос на жильё есть, несмотря на обстрелы, и его будут удовлетворять.

В Белгороде рассмотрели проект развития города на будущее. Что сейчас там планируют по жилью? Его количество в областной столице постоянно растёт, а что именно увеличивается и превращается ли город в многоэтажные каменные джунгли?

Общая площадь, которую занимала жилая застройка в Белгороде в 2003 году, — 2,91 тыс. га, в 2010-м — 3,29 тыс. га, в 2025 году планируют цифру в 4,75 тыс. га. Из них:

  • Многоэтажная застройка (больше 9 этажей): в 2003-м — 0,65 тыс. га, в 2010-м — 0,85 тыс. га, в 2025-м планируют — 1 тыс. га
  • Застройка средней этажности (5-8 этажей): в 2003-м — 0,15 тыс. га, в 2010-м — 0,15 тыс. га, в 2025-м планируют — 0,68 тыс. га
  • Малоэтажной застройки тоже станет больше: в 2003-м — 1,72 тыс. га, в 2010-м — 1,9 тыс. га, а к 2025 году этот показатель достигнет 2,8 тыс. га
  • Малоэтажных жилых домов с приквартирным участком, согласно цифрам в документе, станет меньше, хотя вероятно, что это просто опечатка и вместо 0,048 тыс. га должна стоять 0,48 тыс. га в 2025 году, так как в 2003-м было 0,15 тыс. га, а в 2010-м — 0,44 тыс. га 
  • ИЖС тоже будет расти: в 2003-м — 1,57 тыс. га, в 2010-м — 1,46 тыс. га, а будет в 2025-м — 2,8 тыс. га
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#Алёна Мальцева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Новое жильё
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