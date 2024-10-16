Белгород застраивают вверх и вширь? Прогнозы на 2025 год

Posted 16 октября, 09:19
Published 16 октября, 09:19
Modified 16 октября, 09:21
Updated 16 октября, 09:21
В Белгороде рассмотрели проект развития города на будущее. Что сейчас там планируют по жилью? Его количество в областной столице постоянно растёт, а что именно увеличивается и превращается ли город в многоэтажные каменные джунгли?
Общая площадь, которую занимала жилая застройка в Белгороде в 2003 году, — 2,91 тыс. га, в 2010-м — 3,29 тыс. га, в 2025 году планируют цифру в 4,75 тыс. га. Из них: