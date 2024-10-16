Белгород застраивают вверх и вширь? Прогнозы на 2025 год

В генплане Белгорода предусмотрен рост площадей под жилую застройку

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Ещё 15 лет назад в Белгороде не было такого большого количества жилых построек, как сейчас, но останавливаться никто не планирует. Спрос на жильё есть, несмотря на обстрелы, и его будут удовлетворять.