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Велоинфраструктура

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2024
В Белгороде приняли генплан до 2030 года
26 ноября 2024 года прошла очередная сессия Белгородского городского совета. На ней приняли единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования областной столицы. Основные предложения по велоинфраструктуре отклонили.
26 ноября, 15:43
Белгород «утонет» в асфальтовых джунглях? Разбираем генплан города с экспертом
30 октября, 12:33
Для стеснённых условий — неплохо: велоактивист о велодорожках в парке «Берега»
22 апреля, 05:39
Кошкин: На проспекте Ватутина останавливаться не стоит
4 апреля, 14:14
2023
Гладков предложил белгородцам обсудить предложения по улучшению велоинфраструктуры
В прямом эфире глава региона сообщил, что в разработке есть несколько проектов по велоинфраструктуре. Он также предложил велоактивистам обсудить все проблемы и планы.
7 апреля 2023, 16:54
2022
В Белгородской области изменится схема веломаршрутов
Проект по развитию разработали ещё пять лет назад, но в основном он затрагивал территорию Белгорода и Белгородского района, сообщили в региональном правительстве.
11 ноября 2022, 10:12

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