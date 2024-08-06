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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Эксперт Зюзин рассказал, что белгородцы могут отказаться от машин в пользу ОТ

Долой автомобили: как убедить водителей пересесть на общественный транспорт

6 августа 2024, 12:32
Фото: 1MI

Эксперт Зюзин рассказал, что белгородцы могут отказаться от машин в пользу ОТ

Откуда город и организатор перевозок может взять пассажиропоток, если население в городе не растёт, а даже падает, и как привлечь новых людей в общественный транспорт. Журналисты Бел.Ру поговорили с экспертом-транспортником Павлом Зюзиным.

Если население города не растёт, то пассажиропоток на общественном транспорте увеличиваться не будет? Так ли это на самом деле и откуда города берут пользователей автобусов?

Журналистка Бел.Ру поговорила с директором центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павлом Зюзиным.

При отсутствии роста населения в агломерации или городе перевозчики могут увеличить пассажиропоток. Основной ресурс в таком случае — это те пользователи автомобилей, которые пересели в общественный транспорт. Сделать это не так легко. Просто так комфортный автомобиль на автобус менять никто не будет.

Для этого необходимо на улицах выделить приоритет для общественного транспорта, чтобы он ехал быстрее, чем автомобили, заменить подвижный состав на комфортный, в котором есть кондиционеры и обогреватели. В салонах должно быть чисто, а автобусы — чтобы приходили на остановки вовремя.

В таком случае часть тех сомневающихся в один день могут поехать на общественном транспорте, а в другой — на машине. Важно понимать, что часть пользователей личного транспорта всегда будет пользоваться им.

«Когда мы вводим новые классные современные автобусы, этот пассажир, он сразу, разумеется, пересаживается на общественный транспорт, особенно если это общественный транспорт с приоритетом движения по выделенной полосе. И таким вот образом возникает некоторый пассажиропоток, который начинает стабилизироваться и начинает примерно обслуживаться из года в год одинаково», — закончил Павел Зюзин.
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Сейчас в Белгородской агломерации сильно снизился пассажиропоток из-за оперативной обстановки, но до этого он только рос.

  • июль–декабрь 2022 года — 30,2 млн, за год примерно 60,4 млн
  • 2023 год — 66,6 млн
  • январь–май 2024 года 19,3 млн, за год примерно 38,6 млн

До этого в Белгороде прошла транспортная реформа, были сделаны выделенные полосы по Щорса, закуплены новые автобусы.

Население города в это время падает.

  • 2022 год — 337,2 тысячи
  • 2023 год — 331,2 тысячи
  • 2024 год — предполагается 327,2 тысячи человек
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#Алёна Мальцева#Население#Транспорт#Автобусы#Эксклюзив#Автобус по расписанию#Общественный транспорт#Пассажиропоток#Белгород#Транспортная реформа#Выделенные полосы
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