Долой автомобили: как убедить водителей пересесть на общественный транспорт

При отсутствии роста населения в агломерации или городе перевозчики могут увеличить пассажиропоток. Основной ресурс в таком случае — это те пользователи автомобилей, которые пересели в общественный транспорт. Сделать это не так легко. Просто так комфортный автомобиль на автобус менять никто не будет.