Долой автомобили: как убедить водителей пересесть на общественный транспорт

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Если население города не растёт, то пассажиропоток на общественном транспорте увеличиваться не будет? Так ли это на самом деле и откуда города берут пользователей автобусов?
Журналистка Бел.Ру поговорила с директором центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павлом Зюзиным.
При отсутствии роста населения в агломерации или городе перевозчики могут увеличить пассажиропоток. Основной ресурс в таком случае — это те пользователи автомобилей, которые пересели в общественный транспорт. Сделать это не так легко. Просто так комфортный автомобиль на автобус менять никто не будет.
Для этого необходимо на улицах выделить приоритет для общественного транспорта, чтобы он ехал быстрее, чем автомобили, заменить подвижный состав на комфортный, в котором есть кондиционеры и обогреватели. В салонах должно быть чисто, а автобусы — чтобы приходили на остановки вовремя.
В таком случае часть тех сомневающихся в один день могут поехать на общественном транспорте, а в другой — на машине. Важно понимать, что часть пользователей личного транспорта всегда будет пользоваться им.
«Когда мы вводим новые классные современные автобусы, этот пассажир, он сразу, разумеется, пересаживается на общественный транспорт, особенно если это общественный транспорт с приоритетом движения по выделенной полосе. И таким вот образом возникает некоторый пассажиропоток, который начинает стабилизироваться и начинает примерно обслуживаться из года в год одинаково», — закончил Павел Зюзин.
Сейчас в Белгородской агломерации сильно снизился пассажиропоток из-за оперативной обстановки, но до этого он только рос.
До этого в Белгороде прошла транспортная реформа, были сделаны выделенные полосы по Щорса, закуплены новые автобусы.
Население города в это время падает.