На три маршрута в Белгороде выйдут автобусы с бесплатным проездом

Общественный транспорт будет курсировать каждую субботу по трём маршрутам: от ж/д вокзала, от Болховца и от «Сити Молла». Первый рейс отправляется в семь часов утра, последний — в 11 часов дня. Узнать точное расписание и движение автобусов можно на картинках ниже. Подача автобусов — каждые полчаса.