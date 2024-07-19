bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Автобус

На три маршрута в Белгороде выйдут автобусы с бесплатным проездом

19 июля 2024, 12:53
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцам напомнили о бесплатных автобусах

Белгородцев каждую субботу будут бесплатно довозить до продовольственной ярмарки в «Мега Гринне». Курсировать такие автобусы будут по трём маршрутам, напоминает Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

Для всех белгородцев, которые планируют посетить продовольственную ярмарку, организуют бесплатный подвоз.

Общественный транспорт будет курсировать каждую субботу по трём маршрутам: от ж/д вокзала, от Болховца и от «Сити Молла». Первый рейс отправляется в семь часов утра, последний — в 11 часов дня. Узнать точное расписание и движение автобусов можно на картинках ниже. Подача автобусов — каждые полчаса.

В официальной группе Организатора пассажирских перевозок пообещали, что на каждом транспорте будет размещена табличка с надписью «Продовольственная ярмарка ТЦ „Мега Гринн“».

Маршрут к продовольственной ярмарке в БелгородеМаршрут к продовольственной ярмарке в Белгороде
Маршрут к продовольственной ярмарке в Белгороде
Фото: Организатор пассажирских перевозок
Автобус с защитой от дронов ВСУ заметили в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
По каким ценам предлагали продукты на ярмарке в Белгороде?Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобус#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Сегодня, 11:08
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
В Белгороде массово увольняют директоров школ?
Сегодня, 07:38
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02