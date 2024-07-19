На три маршрута в Белгороде выйдут автобусы с бесплатным проездом

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Для всех белгородцев, которые планируют посетить продовольственную ярмарку, организуют бесплатный подвоз.
Общественный транспорт будет курсировать каждую субботу по трём маршрутам: от ж/д вокзала, от Болховца и от «Сити Молла». Первый рейс отправляется в семь часов утра, последний — в 11 часов дня. Узнать точное расписание и движение автобусов можно на картинках ниже. Подача автобусов — каждые полчаса.
В официальной группе Организатора пассажирских перевозок пообещали, что на каждом транспорте будет размещена табличка с надписью «Продовольственная ярмарка ТЦ „Мега Гринн“».