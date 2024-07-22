Чиновников заставили ездить на работу на автобусах из-за жалоб на кондиционеры

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
На планёрке 22 июля врио губернатора Курской области поручил сотрудникам министерства транспорта добираться до работы на автобусах.
Это решение было принято после многочисленных жалоб курян на выключенные кондиционеры в общественном транспорте в жаркую погоду. Теперь сотрудники ведомства будут ездить на работу на автобусе, чтобы лично проверять работу кондиционеров.
Отметим, что с подобной проблемой столкнулись и жители Белгорода. На жалобы белгородцев власти отвечали, что оборудовать кондиционерами весь транспорт не получится, для этого нет технической возможности.