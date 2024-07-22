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Сотрудники курского минтранса будут ездить на работу на автобусах

Чиновников заставили ездить на работу на автобусах из-за жалоб на кондиционеры

22 июля 2024, 15:49
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудники курского минтранса будут ездить на работу на автобусах

Жители Курска жалуются на выключенные кондиционеры в общественном транспорте. Врио губернатора региона попросил минтранс разобраться с ситуацией. Теперь чиновники будут ездить на работу на автобусах, сообщили «Курские известия».

На планёрке 22 июля врио губернатора Курской области поручил сотрудникам министерства транспорта добираться до работы на автобусах.

Это решение было принято после многочисленных жалоб курян на выключенные кондиционеры в общественном транспорте в жаркую погоду. Теперь сотрудники ведомства будут ездить на работу на автобусе, чтобы лично проверять работу кондиционеров.

Отметим, что с подобной проблемой столкнулись и жители Белгорода. На жалобы белгородцев власти отвечали, что оборудовать кондиционерами весь транспорт не получится, для этого нет технической возможности.

Белгородцам дали неутешительный ответ по поводу кондиционеров в старых автобусах
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#Татьяна Вознюк#Общество#Минтранс#Транспорт#Автобусы#Курск#Черноземье#Жалобы#Белгород#Кондиционеры
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