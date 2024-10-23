Новая объездная и дублёры Сумской: каким должен стать Белгород по генплану

Такой план вмещает в себя объекты, планируемые к реализации к или в 2025 году, а может быть и позже, если так и указано. Однако это не значит, что такие дороги появятся, возможно, их сроки появления перенесут, а может, план и вовсе отменят как неактуальный. Так хотели видеть власти город к следующему году в 2019 году.