Новая объездная и дублёры Сумской: каким должен стать Белгород по генплану

Posted 23 октября, 12:04
Published 23 октября, 12:04
Modified 23 октября, 12:06
Updated 23 октября, 12:06
Власти опубликовали проект нового генерального плана Белгорода. На нём отображают всё, что планируется реализовать в городе: от детсадов и парков до развязок и велодорожек. Последних, к слову, на генеральном плане нет, обратил внимание Константин Кошкин.
Такой план вмещает в себя объекты, планируемые к реализации к или в 2025 году, а может быть и позже, если так и указано. Однако это не значит, что такие дороги появятся, возможно, их сроки появления перенесут, а может, план и вовсе отменят как неактуальный. Так хотели видеть власти город к следующему году в 2019 году.
От улицы Кутузова на Гринёвке до объездной Чичерина — Ротонда будет проходить 0,9 км дороги в две полосы. От Кутузова в плане дорога в две полосы до Мичурина длиной 2,5 км.
Также есть план соединить улицу Октябрьскую с улицей Корочанской. Тут будет четыре полосы протяжённостью 1,6 км. На ней будет путепровод через железную дорогу и мост через реку Северский Донец.
От улицы Николая Чумичова продлят дорогу до Студенческой. Дорога в четыре полосы и длиной 1,8 км станет восточным дублёром проспекта Богдана Хмельницкого. А от Мичурина до Меловой и Белгородского проспекта появится «ветка» в 1,6 км в две полосы.
От микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова в Белгороде построят автомобильную дорогу. Она пройдёт по берегу Северского Донца и закончится, уперевшись в проспект Ватутина, огибая БГТУ им. Шухова. От Газовиков до Костюкова проложат 1,5 км в две полосы, но с дополнительной на подъём.
В Юго-Западном районе, где сейчас, согласно генплану, собираются создавать новый микрорайон с многоэтажками, частными домами, детскими садами, школами и ФОКами, активно будут развивать транспортную сеть: строить дороги, реконструировать развязки, создавать новые транспортные сообщения. Через него даже будет проходить новая объездная.
К микрорайону будет подходить планируемая южная объездная Белгорода. Она примыкает к Щорса через улицу Есенина, идёт к Юго-Западному через Магистральную, огибает район полностью и уходит к Сумской. От Есенина до Магистральной объездная будет 3,9 км длиной в четыре полосы.
В Юго-Западном районе новая объездная от Магистральной до Чичерина — Ротонда будет длиной в 16,2 км и четыре полосы, а также два моста через Везёлку и Гостянку.
Внутри района будет четырёхполосная дорога длиной 4,1 км. Она соединит Юго-Западный-2.1, 2.4 и 2.2. Соединят и Кашарский проезд, Юго-Западный 2.5 и улицу Дачную дорогой 4,3 км в две полосы.
Переходим к Сумской. От объездной Чичерина-Ротонда до улицы Декабристов и Стрелецкого в генплане есть дорога в четыре полосы. Её протяжённость будет 4,2 км. Между Вокзальной через проспект Ватутина и улицей Везёльской протянут две полосы длиной 2,4 км. Это дорога будет идти почти параллельно существующей железной дороге, но в реализации этого проекта мы сомневаемся. Благоустроенные территории придётся сносить ради дороги.
От УСК Светланы Хоркиной хотят сделать дорогу до улицы Везёльской, 18А, в две полосы.
От улицы Красноармейской до микрорайона Юго-Западный-2 дорогу реконструируют, а также улицу Пирогова длиной 450 м. Она будет на двух полосах.
На улице Вокзальной и Магистральной появятся к 2030 году планируют новые транспортно-пересадочные узлы для пересадки с городского на пригородный транспорт. На них будет место для отстоя автобусов.
Напомним, что ранее стало известно о появлении ещё двух проездов в Белгороде. От дома №7 на Славянской к проезду Автомобилистов. А второй от переулка Закоморного и площадку завода ООО «Плотавское» «Мираторга». На новые дороги выделили 43,8 млн рублей и 26,5 млн рублей соответственно. Обе возведут через год. Срок сдачи последнего проезда — 5 августа 2025 года.