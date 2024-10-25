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Posted 25 октября, 07:28

Published 25 октября, 07:28

Modified 25 октября, 07:30

Updated 25 октября, 07:30

Путепроводы на Хмельницкого и Ватутина: что хотели сделать в Белгороде к 2025 году

Путепроводы на Хмельницкого и Ватутина: что хотели сделать в Белгороде к 2025 году

25 октября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
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Строительство
Закончились общественные обсуждения проекта генерального плана Белгорода на 2025 год. Журналисты Бел.Ру изучили транспортные планируемые обновления. На проспектах Ватутина и Богдана Хмельницкого хотели сделать по несколько двухуровневых путепроводов.

В октябре 2024 года прошли общественные слушания по внесению предложений и правок в генеральный план развития Белгорода. В проекте создано то, как Белгород хотели видеть в 2019 году, когда конкретно этот проект создали. Многое из плана реализовали, что-то — нет, что-то неактуальное забыли убрать вовсе. Например, на Щорса опять будет реконструкция. Не на самой улице, а на трёх перекрёстках — это Щорса и Губкина, Щорса и Королёва и Горького, Щорса и Костюкова. Хотя на самом деле работы уже выполнили.

Журналисты Бел.Ру решили изучить автомобильный вопрос на генплане. Публикация про дороги в областной столице у нас уже была, а теперь обсудим развязки.

Недалеко от станции «Пионерская» на улице Волчанской хотели сделать развязку в нескольких уровнях и мост или путепровод. На этом месте проходит железная дорога. Можно предположить, что вместо обычного переезда хотят провести автомобили над поездами.

Скриншот из генплана БелгородаСкриншот из генплана Белгорода
Скриншот из генплана Белгорода

На Крейде планируют сделать развязку между Михайловским шоссе, улицами Дружбы, Константина Заслонова, а также между Михайловском шоссе и улицей Дзгоева. А чуть выше — между Корочанской и Константина Заслонова — в планах соединение с проектируемой улицей, но, несмотря на то, что на карте данная развязка есть, в приложении, где все объекты описаны, её нет.

Скриншот из генплана БелгородаСкриншот из генплана Белгорода
Скриншот из генплана Белгорода

На севере города по генплану планируется две развязки. Одна из них — перекрёсток Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой. В этом месте хотят пустить одну из дорог на второй уровень, но какую именно — неизвестно.

Между Мичурина и Промышленной тоже хотят сделать двухэтажный путепровод. Сейчас эти две улицы и Студенческую соединяет кольцо, а сразу за ним, по Мичурина, идёт железнодорожный переезд.

Скриншот из генплана БелгородаСкриншот из генплана Белгорода
Скриншот из генплана Белгорода

Через когда-нибудь построенную южную объездную дорогу хотят сделать развязку с Магистральной, а дальше по ней через магистраль в сторону Комсомольского. Документов на вторую развязку найти не удалось.

Скриншот из генплана БелгородаСкриншот из генплана Белгорода
Скриншот из генплана Белгорода

На участке Богдана Хмельницкого от проспекта Славы до улицы Преображенской хотят сделать сразу два путепровода в двух уровнях. Останется ли этот проект только в планах или его реализуют в будущем — неизвестно.

Скриншот из генплана БелгородаСкриншот из генплана Белгорода
Скриншот из генплана Белгорода

Не менее странная и труднопредставимая развязка может появиться на пересечении проспекта Ватутина, улиц 5 Августа и Железнодорожной. Она тут тоже по плану в двух уровнях. Чуть выше по Ватутина — путепровод в двух уровнях на пересечении с улицей Костюкова.

Кроме того, из транспортной инфраструктуры в плане можно встретить пешеходную зону в районе рек Северский Донец и Везёлка — это новая набережная «Берега», часть из которой уже реализована и пользуется спросом у белгородцев. Планируются транспортные хабы на Вокзальной и Магистральной.

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Пожалуй, самое необычное, что касается транспортно-дорожной части в генеральном плане развития Белгорода, — это оставшиеся от «Белгород-Сити» наброски. Напомним, что «Белгород-Сити» — это проект, который начинали разрабатывать ещё при бывшем губернаторе Белгородской области Евгении Савченко. «Сити» должен был стать новым административно-деловым центром города с торговыми центрами, спортивными объектами, с двумя доминантами — бизнес-центром и белгородской администрацией. Располагалась бы эта будущая точка притяжения в районе «Новой жизни».

На генеральном плане о «Белгород-Сити» напоминают кольцевая автомобильная дорога вокруг «Белгород-Сити» в три полосы длиной 1,2 км и подземный туннель четырёхполосной объездной Спутник — Сумская — Чичерина — Ротонда, который проходил бы под районом длиной 400 м.

Сейчас о проекте не вспоминают, а для Юго-Западного «примеряют» другую доминанту — микрорайон «Жемчужина».

Скриншот из генплана БелгородаСкриншот из генплана Белгорода
Скриншот из генплана Белгорода

Отметим, что ранее мы уже писали про новую очередь набережной Везёлки и Северского Донца.

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#Алёна Мальцева#Строительство#Проекты#Транспорт#Белгород#Генеральный план
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