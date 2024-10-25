Путепроводы на Хмельницкого и Ватутина: что хотели сделать в Белгороде к 2025 году

В октябре 2024 года прошли общественные слушания по внесению предложений и правок в генеральный план развития Белгорода. В проекте создано то, как Белгород хотели видеть в 2019 году, когда конкретно этот проект создали. Многое из плана реализовали, что-то — нет, что-то неактуальное забыли убрать вовсе. Например, на Щорса опять будет реконструкция. Не на самой улице, а на трёх перекрёстках — это Щорса и Губкина, Щорса и Королёва и Горького, Щорса и Костюкова. Хотя на самом деле работы уже выполнили.